Скільки учнів в Україні розпочнуть новий навчальний рік та як навчатимуться
- Понад 3 мільйони українських школярів розпочнуть навчальний рік.
- В Україні будують нові підземні школи-укриття, оновлюють наявні та забезпечують підвезення учнів новими шкільними автобусами, зокрема в прифронтових регіонах.
Понад 3 мільйони українських дітей розпочнуть навчальний рік 2025 – 2026. Вчитимуться очно, у змішаному форматі або онлайн.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у телеграм-каналі прем'єрки Юлії Свириденко. За словами посадовиці, відсутність укриттів у закладах освіти знижує якість навчання та ускладнює можливість організовувати очні заняття.
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Тож, акцентувала очільниця українського уряду, в Україні продовжують будівництво нових підземних шкіл-укриттів та оновлюють ті, що є. Також забезпечують підвезення учнів на нових шкільних автобусах.
Особлива увага – школам у прифронтових регіонах. Важливо, щоб усі діти мали рівний доступ до якісної освіти, а навчальні програми відповідали вимогам сучасного ринку праці,
– наголосила Свириденко.
І додала, що саме тому зосереджуються на оновленні змісту та методик навчання відповідно до викликів часу і підвищують кваліфікацію учителів.
Очільниця Кабміну також додала, що цьогоріч понад 2,4 тисячі учнів склали національний мультипредметний тест на найвищий бал. Тож посадовці працюють над тим, щоб кожен із таких випускників міг реалізувати свій потенціал в Україні.
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