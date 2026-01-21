Чи справді "підодіяльник" – росіянізм: що кажуть мовознавці та словники
- Слово "підодіяльник" може вважатися росіянізмом, але є допустимим в українській мові поряд зі словом "підковдра".
- Існують різні варіанти для позначення цього предмету, включаючи "підковдра", "наволока" та інші синоніми.
В українській мові чимало варіантів синонімів, які можуть позначати одні і ті ж речі. Тому деякі зі слів можуть видаватися суржиком.
Чи є слово "підодіяльник" росіянізмом, розповідаємо з посиланням на пояснення мовознавиці Ольги Багній.
Чи є в українській мові слово "підоіяльник"?
Для багатьох однією з найнеприємніших домашніх справ є заправляти ковдру в "підодіяльник". І для більшості – це звичне слово, яким послуговуються багато років.
Проте, в оглядах та поясненням мовознавців можемо зустріти суперечність – це українське слово чи росіянізм. І є прихильники обох позицій.
Мовознавець Олександр Пономарів наголошує: правильніше казати підковдра, бо це природне утворення від слова ковдра.
А Ольга Багній стверджує, що оскільки у словниках є слова і ковдра, і одіяло, тому обидва слова допустимі – підковдра та підодіяльник.
Чи є таке слово у нашій мові: дивіться відео
Ще одне позначення для "підодіяльника" навів Рамі Аль Шаєр – наволока. Його можна використовувати для чохла з тканини і на подушку (що ближче і знайоме – наволочка), і на ковдру.
І справді, ресурс "Горох", що має доступ до кількох десятків словників, містить слово "одіяло", з поміткою – те саме, що ковдра. А от ковдра – це тепле покривало, переважно вовняне, яким люди накриваються в постелі. Як і ще низка синонімів для позначення цього предмету: покривало, укривало, коц, коцик, ліжник.
У Словнику української мови у 20 томах (СУМ-20) зафіксовано слово "підодіяльник" як "легкий чохол, який одягають на ковдру" – але з уточненням: підковдра.
Kyiv Dictionary пояснює, що "підодіяльник" походить від російського "пододеяльник", а питомим українським словом є ковдра, відповідно – підковдра. Також пропонують варіант – наволока.
Тож користуйтеся словом, яким вам зручніше, але пам'ятайте – варіантів кілька і їх варто знати. Говоріть українською!