Для українських школярів надрукували ще понад пів мільйона підручників

Міжнародні партнери продовжують допомагати Україні фінансово із друком необхідних підручників. Так, за підтримки ЮНІСЕФ вже надрукували понад 541 тисячу навчальних книг для українських учнів.

Так, на підручники з географії можуть сподіватися учні 6-х класів. Також надрукували підручники для дітей з особливими освітніми потребами.

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Українські школярі отримають ще пів мільйона підручників

Навчальні книги вже доставили до областей. Згодом розвезуть у школи.

Загалом надрукували близько пів мільйона примірників з географії для 6-х класів та майже 50 тисяч примірників із 10 предметів для шестикласників із порушеннями зору.

Вдалося забезпечити 100% потреби підручників із географії для 6-х класів та більшість потреби підручників з різних предметів для дітей з особливими освітніми потребами,

– зазначають у Міносвіти.

Зауважимо, що підручники МОН спільно з Інститутом модернізації змісту освіти надрукували за підтримки Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та за кошти Глобального партнерства заради освіти (GPE). На це виділили понад 80 мільйонів гривень.

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