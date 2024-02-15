Так, на учебники по географии могут надеяться ученики 6-х классов. Также напечатали учебники для детей с особыми образовательными потребностями.
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Украинские школьники получат еще полмиллиона учебников
Учебные книги уже доставили в области. Впоследствии развезут в школы.
Всего напечатали около полумиллиона экземпляров по географии для 6-х классов и почти 50 тысяч экземпляров по 10 предметам для шестиклассников с нарушениями зрения.
Удалось обеспечить 100% потребности учебников по географии для 6-х классов и большинство потребности учебников по различным предметам для детей с особыми образовательными потребностями,
– отмечают в Минобразования.
Заметим, что учебники МОН совместно с Институтом модернизации содержания образования напечатали при поддержке Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине и за средства Глобального партнерства ради образования (GPE). На это выделили более 80 миллионов гривен.
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Школам начали выдавать учебники для 5 – 6 классов
- На днях в МОН также сообщили, что школам в Украине начали доставлять учебники для учеников 5 – 6 классов.
- 2023 год стал годом, когда впервые с начала полномасштабной войны государство выделило средства на печать учебников.
- В прошлом году в МОН решили печатать учебные книги в частности для 5 – 6 классов НУШ, ведь эти ученики учатся по новым программам.
- В начале 2023 года из госбюджета Украины выделили на эти цели почти 755 миллионов гривен. Осенью – еще около 553 миллионов гривен.