Так, на учебники по географии могут надеяться ученики 6-х классов. Также напечатали учебники для детей с особыми образовательными потребностями.

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Украинские школьники получат еще полмиллиона учебников

Учебные книги уже доставили в области. Впоследствии развезут в школы.

Всего напечатали около полумиллиона экземпляров по географии для 6-х классов и почти 50 тысяч экземпляров по 10 предметам для шестиклассников с нарушениями зрения.

Удалось обеспечить 100% потребности учебников по географии для 6-х классов и большинство потребности учебников по различным предметам для детей с особыми образовательными потребностями,

– отмечают в Минобразования.

Заметим, что учебники МОН совместно с Институтом модернизации содержания образования напечатали при поддержке Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине и за средства Глобального партнерства ради образования (GPE). На это выделили более 80 миллионов гривен.

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