В МОН напомнили, что 2023 год стал годом, когда впервые с начала полномасштабной войны государство выделило средства на печать учебников. В прошлом году в МОН решили печатать учебные книги в частности для 5 – 6 классов НУШ.

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Школам начали выдавать учебники для 5 – 6 классов

В начале 2023 года из госбюджета Украины выделили на эти цели почти 755 миллионов гривен. Осенью – еще около 553 миллионов гривен.

Также удалось допечатать за дополнительные средства учебники, которые не было возможности напечатать за средства госбюджета.

На сегодня эти учебники не только уже напечатаны – часть из них уже доставили в школы и областные книжные базы.

Так, в областные книжные базы доставили 76% учебников для 5 класса, из них 79% – уже в школах.

Это учебники по иностранным языкам, курса "Здоровье, безопасность и благосостояние", этики, искусства и технологий.

В книжные базы доставили и 80% учебников для 6 класса, из них 81% – уже в школах.

Для учеников 6 классов напечатали учебники по информатике, курсу "Здоровье, безопасность и благополучие" и этике.

Обратите внимание! Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив отметил, что в рамках реформы НУШ до 1 сентября 2024 года планируют обеспечить всеми учебниками учеников 7 классов.