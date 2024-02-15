Так, на підручники з географії можуть сподіватися учні 6-х класів. Також надрукували підручники для дітей з особливими освітніми потребами.
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Українські школярі отримають ще пів мільйона підручників
Навчальні книги вже доставили до областей. Згодом розвезуть у школи.
Загалом надрукували близько пів мільйона примірників з географії для 6-х класів та майже 50 тисяч примірників із 10 предметів для шестикласників із порушеннями зору.
Вдалося забезпечити 100% потреби підручників із географії для 6-х класів та більшість потреби підручників з різних предметів для дітей з особливими освітніми потребами,
– зазначають у Міносвіти.
Зауважимо, що підручники МОН спільно з Інститутом модернізації змісту освіти надрукували за підтримки Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та за кошти Глобального партнерства заради освіти (GPE). На це виділили понад 80 мільйонів гривень.
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Школам почали видавати підручники для 5 – 6 класів
- Днями у МОН також повідомили, що школам в Україні почали доставляти підручники для учнів 5 – 6 класів.
- 2023 рік став роком, коли вперше з початку повномасштабної війни держава виділила кошти на друк підручників.
- Торік у МОН вирішили друкувати навчальні книги зокрема для 5 – 6 класів НУШ, адже ці учні вчаться за новими програмами.
- На початку 2023 року з держбюджету України виділили на цю мету майже 755 мільйонів гривень. Восени – ще близько 553 мільйонів гривень.