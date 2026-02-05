Чи отримали гриф МОН підручники для 4 і 9 класів

Підручники для 4 і 9 класів Нової української школи пройшли експертизу та отримали гриф "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України". Гриф є фінальним етапом експертизи навчальної літератури та підтверджує відповідність підручників Державним стандартам освіти та Типовим освітнім програмам.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України. Експертиза охопила 69 підручників для 4 класу та 123 підручники для 9 класу.

Як створюють шкільні підручники?

Отримання грифа МОН означає, що підручники для 4 і 9 класів незабаром перейдуть на етап конкурсного добору. Під час нього педагоги обиратимуть навчальні матеріали для своїх закладів освіти.

Підручник проходить кілька етапів, перш ніж потрапляє до школи:

розробку відповідно до Державних стандартів та Типових освітніх програм;

експертизу – фахове оцінювання змісту та методики ( у разі потреби – доопрацювання);

паралельно відбувається апробація – використання підручників у реальному освітньому процесі за участю вчителів та учнів;

після завершення експертизи підручники отримують гриф МОН;

далі – конкурсний добір, під час якого вчителі обирають підручники для своїх учнів;

підручники-переможці друкують за кошти державного бюджету та доставляють до шкіл.

Що таке експертиза підручників і чому вона важлива?

Експертиза навчальної літератури – це оцінювання підручників експертними комісіями. До їхнього складу входять фахівці відповідних освітніх галузей, зокрема наукові та науково-педагогічні працівники, методисти й вчителі. Такий колегіальний підхід дає змогу оцінювати підручники з різних професійних перспектив і враховувати як вимоги стандартів, так і практичний досвід роботи в школі, пояснюють у МОН.

Під час експертизи перевіряють відповідність змісту Державним стандартам освіти, Типовим освітнім програмам, віковим і психологічним особливостям учнів, а також методичну доцільність подання матеріалу. Оцінювання охоплює змістову, методичну, мовну та інші складові якості підручника. Це дозволяє виявити потенційні ризики та визначити потребу в доопрацюванні ще до етапу масового використання навчальної літератури в школах.

Як оновили навчальну програму?