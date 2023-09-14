Грошей не вистачає: чи отримають учні 5 і 6 класів НУШ підручники

У держбюджеті України цьогоріч на друк підручників заклали близько 755 мільйонів гривень. Але цього недостатньо, аби надрукувати усі потрібні навчальні книги.

Тож Міносвіти України залучає допомогу міжнародних партнерів. Останні уже профінансували друк і доставлення підручників на 238,1 мільйона гривень.

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Чи отримають учні 5 і 6 класів НУШ підручники

Насамперед бюджетні та донорські кошти спрямували на друк підручників для 5 та 6 класів НУШ. Усе тому, що програми у цих класах змінилися.

️5 клас

В області уже доставили підручники з математики та української мови (100%), а також з природничої галузі (74%), уточнив міністр освіти. За кошти держбюджету також друкують навчальні книги з історії України. А за підтримки донорів друкуватимуть ще підручники з української літератури, інформатики, зарубіжної літератури та іноземної мови.

️6 клас

Для 6-класників НУШ надрукували 116 назв підручників загальним накладом понад 4,7 мільйона примірників. В області доставили майже 98%.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма" , яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Лісовий уточнив, що за кошти держави 2023 року друкують 66% підручників для шестикласників від загальної потреби. Це українська мова та література, зарубіжна література, іноземні мови, історія, математика, природознавство, а також підручники для національних меншин і дітей з особливими освітніми потребами.

За кошти донорів мають надрукувати підручники з географії, інформатики, мистецтва, технологій та підручників шрифтом Брайля.