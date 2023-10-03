Світ активно допомагає: які підручники ще надрукують для учнів 5 і 6 класів
Джерело:Міносвіти України
На сьогодні в Україні друкують підручники з історії України для 5 класу. Друк і доставлення профінансували з держбюджету.
За кошти ЄС також надрукують підручники з інформатики для 5 класу та мистецтва для 6 класу. А завдяки уряду Японії 5-класники отримають підручники з української літератури та зарубіжної літератури.
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Які підручники надрукують для учнів 5 і 6 класів
Завдяки Дитячому фонду ООН (UNICEF) в Україні надрукують також підручники з географії для 6 класу і підручники для дітей з особливими освітніми потребами.
Також, відповідно до ухваленого проєкту закону про держбюджет, МОН отримає більше коштів із казни, зокрема і на друк підручників для учнівства 5 і 6 класів.
За ці гроші учні мали б отримати навчальні книги з таких предметів:
5 клас
- технології;
- англійська мова;
- інші іноземні мови;
- здоров'я, безпека і добробут;
- етика;
- мистецтво і культура.
️6 клас
- інформатика;
- здоров'я, безпека і добробут;
- етика.
У МОН при цьому наголосили: підручники для 5 і 6 класів – у пріоритеті, адже діти вчаться за програмою НУШ. Раніше через війну ці книги не друкували.
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Яка ситуація з підручниками для 5 і 6 класів
- У держбюджеті України цьогоріч на друк підручників заклали близько 755 мільйонів гривень.
- Але цього недостатньо, аби надрукувати усі потрібні навчальні книги. Тому з фінансуванням допомагають міжнародні партнери.
- Насамперед бюджетні та донорські кошти спрямували на друк підручників для 5 та 6 класів НУШ. Усе тому, що програми у цих класах змінилися.
- Частину підручників для 5 і 6 класів уже надрукували і доставили в області, інформували у Міносвіти.