Міносвіти надало гриф ще 65 шкільним підручникам
6 березня 2024, 15:24Читать новость на русском
Джерело:Міносвіти України
Міністерство освіти і науки України надало гриф "Рекомендовано МОН" ще 65 підручникам. Цього разу для навчальних книг 11-го класу.
Відповідний наказ підписав очільник відомства Оксен Лісовий. До переліку потрапили книги з різних предметів.
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Які підручники отримали гриф МОН
Рекомендацію міністерства отримали такі підручники:
- 4 – з української мови та літератури;
- 7 – із зарубіжної літератури;
- 3 – з літератури національних меншин;
- 14 – з мов національних меншин;
- 15 – з математики;
- 2 – з біології;
- 3 – з географії;
- 2 – з фізики;
- 5 – з хімії;
- 1 – з інформатики;
- 4 – з історії та правознавства.
Наступним етапом процедури буде конкурс підручників. У його межах протягом 22 – 28 березня учителі обиратимуть підручники, які планують використовувати у роботі.
Підручники-переможці конкурсного відбору держава має надрукувати за кошти бюджету для подальшого використання у школах.
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Триває конкурс підручників для 7 класу
- В Україні зараз також триває конкурс підручників для учнів 7-х класів Нової української школи.
- Оголосять результати конкурсного відбору підручників 7 березня о 10:00 онлайн на YouTube-каналі Інституту модернізації змісту освіти.