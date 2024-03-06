Соответствующий приказ подписал глава ведомства Оксен Лисовой. В перечень попали книги по различным предметам.

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Какие учебники получили гриф МОН

Рекомендацию министерства получили такие учебники:

4 – по украинскому языку и литературе;

7 – по зарубежной литературе;

3 – по литературе национальных меньшинств;

14 – по языкам национальных меньшинств;

15 – по математике;

2 – по биологии;

3 – по географии;

2 – по физике;

5 – по химии;

1 – по информатике;

4 – по истории и правоведению.

Следующим этапом процедуры будет конкурс учебников. В его рамках в течение 22 – 28 марта учителя будут выбирать учебники, которые планируют использовать в работе.

Учебники-победители конкурсного отбора государство должно напечатать за средства бюджета для дальнейшего использования в школах.

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Продолжается конкурс учебников для 7 класса