Соответствующий приказ подписал глава ведомства Оксен Лисовой. В перечень попали книги по различным предметам.

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Какие учебники получили гриф МОН

Рекомендацию министерства получили такие учебники:

  • 4 – по украинскому языку и литературе;
  • 7 – по зарубежной литературе;
  • 3 – по литературе национальных меньшинств;
  • 14 – по языкам национальных меньшинств;
  • 15 – по математике;
  • 2 – по биологии;
  • 3 – по географии;
  • 2 – по физике;
  • 5 – по химии;
  • 1 – по информатике;
  • 4 – по истории и правоведению.

Следующим этапом процедуры будет конкурс учебников. В его рамках в течение 22 – 28 марта учителя будут выбирать учебники, которые планируют использовать в работе.

Учебники-победители конкурсного отбора государство должно напечатать за средства бюджета для дальнейшего использования в школах.

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Продолжается конкурс учебников для 7 класса

  • В Украине сейчас также продолжается конкурс учебников для учащихся 7-х классов Новой украинской школы.
  • Объявят результаты конкурсного отбора учебников 7 марта в 10:00 онлайн на YouTube-канале Института модернизации содержания образования.