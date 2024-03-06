Відповідний наказ підписав очільник відомства Оксен Лісовий. До переліку потрапили книги з різних предметів.

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Які підручники отримали гриф МОН

Рекомендацію міністерства отримали такі підручники:

4 – з української мови та літератури;

7 – із зарубіжної літератури;

3 – з літератури національних меншин;

14 – з мов національних меншин;

15 – з математики;

2 – з біології;

3 – з географії;

2 – з фізики;

5 – з хімії;

1 – з інформатики;

4 – з історії та правознавства.

Наступним етапом процедури буде конкурс підручників. У його межах протягом 22 – 28 березня учителі обиратимуть підручники, які планують використовувати у роботі.

Підручники-переможці конкурсного відбору держава має надрукувати за кошти бюджету для подальшого використання у школах.

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Триває конкурс підручників для 7 класу