Відповідний наказ підписав очільник відомства Оксен Лісовий. До переліку потрапили книги з різних предметів.

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Які підручники отримали гриф МОН

Рекомендацію міністерства отримали такі підручники:

  • 4 – з української мови та літератури;
  • 7 – із зарубіжної літератури;
  • 3 – з літератури національних меншин;
  • 14 – з мов національних меншин;
  • 15 – з математики;
  • 2 – з біології;
  • 3 – з географії;
  • 2 – з фізики;
  • 5 – з хімії;
  • 1 – з інформатики;
  • 4 – з історії та правознавства.

Наступним етапом процедури буде конкурс підручників. У його межах протягом 22 – 28 березня учителі обиратимуть підручники, які планують використовувати у роботі.

Підручники-переможці конкурсного відбору держава має надрукувати за кошти бюджету для подальшого використання у школах.

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Триває конкурс підручників для 7 класу

  • В Україні зараз також триває конкурс підручників для учнів 7-х класів Нової української школи.
  • Оголосять результати конкурсного відбору підручників 7 березня о 10:00 онлайн на YouTube-каналі Інституту модернізації змісту освіти.