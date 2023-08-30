Який вибірковий предмет був найпопулярнішим серед учасників НМТ-2023

2023 року знання випускників на НМТ перевіряли з трьох предметів. При цьому один з них можна було обрати самостійно.

Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла, який предмет на вибір був найпопулярнішим серед учасників цьогорічного мультитесту. Йому віддали перевагу понад 50% учасників НМТ-2023.

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Який предмет був найпопулярнішим серед учасників НМТ-2023

Цим вибірковим предметом була історія України. Їй віддали перевагу майже 52,6% абітурієнтів.

Вакуленко при цьому уточнила, що 2023 року на НМТ зареєструвалося 288 935 учасників. Цей показник – значно вищий, ніж торішній.

Учасники НМТ-2023 обрали предмети на вибір так:

історія України – 52,55% учасників;

англійська мова – 29,61%;

біологія – 13,67%;

фізика 2,02%;

хімія – 1,19%;

німецька, французька та іспанська мови – менш ніж 1%.

Зауважимо, що 3 794 абітурієнти отримали максимальні 200 балів хоча б з одного предмета. Натомість 50 із них отримали такий результат усіх трьох предметів.

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