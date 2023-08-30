Який вибірковий предмет був найпопулярнішим серед учасників НМТ-2023
2023 року знання випускників на НМТ перевіряли з трьох предметів. При цьому один з них можна було обрати самостійно.
Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла, який предмет на вибір був найпопулярнішим серед учасників цьогорічного мультитесту. Йому віддали перевагу понад 50% учасників НМТ-2023.
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Який предмет був найпопулярнішим серед учасників НМТ-2023
Цим вибірковим предметом була історія України. Їй віддали перевагу майже 52,6% абітурієнтів.
Вакуленко при цьому уточнила, що 2023 року на НМТ зареєструвалося 288 935 учасників. Цей показник – значно вищий, ніж торішній.
Учасники НМТ-2023 обрали предмети на вибір так:
- історія України – 52,55% учасників;
- англійська мова – 29,61%;
- біологія – 13,67%;
- фізика 2,02%;
- хімія – 1,19%;
- німецька, французька та іспанська мови – менш ніж 1%.
Зауважимо, що 3 794 абітурієнти отримали максимальні 200 балів хоча б з одного предмета. Натомість 50 із них отримали такий результат усіх трьох предметів.
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Що відомо про НМТ-2023
- У 2023 відбулося дві сесії НМТ – 2023: основна і додаткова.
- Основна тривала протягом 5 – 23 червня. Додаткова – протягом 11 – 24 липня.
- Участь у додатковій сесії взяли ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- НМТ містив завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- Тести випускники складали у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створили як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Офіційні результати НМТ за шкалою 100 – 200 балів розмістили у персональному електронному кабінеті вступника.
- 3794 учасники НМТ отримали омріяні 200 балів щонайменше з одного предмета. Серед них 3329 осіб стали найкращими в одному предметі, 415 – у двох і 50 – у всіх трьох предметних тестах НМТ.