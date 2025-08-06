Аби не пролетіти повз виш чи коледж: як підтвердити вибір місця навчання
- Вступники можуть підтвердити вибір місця навчання онлайн через КЕП або Дія.Підпис, або офлайн шляхом підписання заяви від руки та завантаження її сканкопії.
- Крайні терміни підтвердження варіюються від 29 липня до 30 серпня, залежно від типу закладу та рівня освіти.
- Непідтвердження вибору до вказаного терміну анулює заяву.
Триває вступна кампанія 2025 року. Вступники до вишів та коледжів, які отримали рекомендацію до зарахування, повинні підтвердити свій вибір місця навчання.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. У відомстві оприлюднили детальні інструкції та строки.
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Як вступнику підтвердити вибір місця навчання?
Абітурієнти можуть підтвердити вибір місця здобуття освіти у двох форматах:
1. через заклад освіти:
онлайн – підписати заяву з допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або Дія.Підпису;
офлайн – підписати заяву від руки та завантажити її сканкопію в електронний кабінет.
2. в електронному кабінеті:
підписати заяву КЕП або через Дія.Підпис;
завантажити сканкопію підписаної заяви (для вступників з ТОТ або тих, хто перебуває за кордоном і не має змоги отримати КЕП).
Щоб скористатися КЕП або Дія.Підписом, у даних вступника має бути вказаний реєстраційний номер облікової картки платника податків.
Інструкція для підтвердження в електронному кабінеті
У модулі "Подані заяви на вступ" треба обрати заяву зі статусом "Рекомендовано". Потім варто натиснути "Підтвердити вибір місця здобуття освіти".
Опісля підтвердіть ознайомлення з вимогою щодо подання військово-облікового документа. Цю позначку мають поставити всі вступники.
Оберіть один зі способів:
КЕП – завантажте файл ключа, введіть пароль і натисніть "Підписати":
Дія.Підпис – зчитайте QR-коди в застосунку Дія та виконайте подальші інструкції;
завантаження сканкопії – підготуйте заяву (надруковану або написану від руки), підпишіть її, відскануйте або сфотографуйте й завантажте файл у форматі .jpg, .jpeg або .pdf (розміром не більш як 2 МБ).
Після підписання заяви або завантаження сканкопії треба оновити сторінку. У кабінеті навпроти заяви має з'явитися дата і час підтвердження.
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Як скасувати підтвердження?
До моменту, коли виш чи коледж підтвердить виконання вимог до зарахування, вступник може скасувати підтвердження вибору. Для цього потрібно:
позначити відповідну заяву;
натиснути "Скасувати підтвердження вибору місця здобуття освіти";
ознайомитися з попередженням і підтвердити дію.
Які крайні терміни підтвердження місця навчання?
29 липня, 12:00 – вступ до коледжів на основі 9 класів.
31 липня, 18:00 – після оновлення списків.
13 серпня, 18:00 – вступ до коледжів на основі 11 класів, кваліфікованого робітника.
15 серпня, 18:00 – після оновлення списків.
9 серпня, 18:00 – вступ до вишів на основі повної загальної середньої освіти або НРК 5.
30 серпня, 18:00 – вступ до вишів у магістратуру на основі НРК 6 або 7.
Ці дедлайни також стосуються вступу на контракт за заявами з пріоритетністю для вступу на бакалавра або магістра медичного, фармацевтичного чи ветеринарного спрямувань.
Якщо вступник не підтвердить свій вибір до вказаного терміну, його заява втрачає силу.
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