У МОН розповіли, як мають здобувати освіту учні початкової школи

Міносвіти України радить організовувати навчання у початковій школі в очній формі. При цьому враховувати необхідність соціалізації дітей.

Про це мовиться у рекомендаціях МОН. Їх уже надіслали очільникам ОВА.

Важливо Лісовий розповів, як навчатимуться учні з 1 вересня

Як повинні навчатися учні початкової школи

У МОН нагадують: загалом навчання у школах у 2023/24 навчальному році, відповідно до рішень обласних, КМВА та засновників закладів освіти, може бути організовано за очною, дистанційною формами навчання або їх поєднанням (за змішаним режимом). Усе залежить від безпекової ситуації у населеному пункті.

Прагнете, щоб ваша дитина здобувала якісні знання, незважаючи на блекаути та інші виклики сьогодення? Щоб заняття відбувалися у цікавій та інтерактивній формі і відповідали вимогам Нової української школи? Це все можна отримати в першій і найбільшій дистанційній школі "Оптіма"! Долучайтесь до безкоштовного вебінару , щоб з перших уст дізнатись про всі умови та переваги навчання в "Оптімі".

Структуру, тривалість навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форму організації навчання визначає педагогічна рада школи. При цьому має враховувати вік, психічний, інтелектуальний розвиток учнів та особливості регіону.

Дивіться також "Оптіма" пропонує стипендії на навчання: як долучитися до унікальної пропозиції

У МОН також нагадують: очне навчання можуть запроваджувати у приміщеннях або будівлях закладу освіти тільки якщо укриття може вмістити усіх учасників освітнього процесу у час тривоги.

В іншому разі варто організовувати навчання у змішаному режимі, що поєднує очну і дистанційну форми навчання. Таке поєднання можливе для різного виду занять: практичні, лабораторні заняття відбуваються в очному режимі, лекційні – у дистанційному.