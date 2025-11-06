Стартує пілот "Гроші ходять за вчителем": як педагоги оплачуватимуть підвищення кваліфікації

Тепер вчителі в Україні обиратимуть курси підвищення кваліфікації та самостійно оплачуватимуть їх з віртуального рахунку. Відповідне рішення погодив уряд.

Вже у грудні педагоги зможуть зареєструватися на платформі "Вектор" для участі надалі у пілоті політики "Гроші ходять за вчителем". Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Що таке "Гроші ходять за вчителем"?

Це державна політика, що впроваджує новий механізм фінансування професійного розвитку педагогів. Відтепер держава нараховуватиме фіксовану суму коштів – 1500 гривень – безпосередньо на віртуальний рахунок учителя, директора чи заступника директора закладу освіти.

Педагогічний працівник через державну платформу зможе самостійно обирати суб'єкта та програму підвищення кваліфікації відповідно до власних професійних потреб. Постанова тепер передбачає і можливість використання коштів на послуги супервізії – професійної підтримки для вчителів.

Коли можна буде взяти участь у пілоті?

Платформу для професійного розвитку учительства готують до запуску. У грудні вона стане доступною для користувачів. Проте педагогічні працівники та суб'єкти підвищення кваліфікації можуть ознайомитися з інформацією про політику та залишити свої контакти на інформаційній сторінці.

У пілот набираємо перших 100 тисяч педагогічних працівників. До нього можуть долучитися директори, заступники директорів та вчителі, які працюють у 7 – 9 класах НУШ та 10 пілотних класах старшої профільної школи у 2026 – 2027 навчальному році, – повідомили у МОН.

Коли стартує реєстрація та навчання?

Реєстрація для педагогів та суб'єктів підвищення кваліфікації стартує у грудні 2025 року. Педагогічні працівники зможуть обирати та оплачувати курси віртуальними коштами з січня – лютого 2026 року і проходитимуть навчання до кінця календарного року.

Які навчальні програми можуть подавати провайдери в межах пілоту?

У межах пілоту можна створювати та подавати курси за такими напрямами:

подолання освітніх втрат;

психосоціальна підтримка учнів;

реалізація державних стандартів у профільній середній освіті;

кар'єрне консультування;

формування наскрізних умінь;

використання цифрових технологій у навчанні;

використання Scaffold;

впровадження інклюзивного навчання тощо (повний перелік тем тут).

Усі програми мають бути розроблені на основі типових програм, затверджених МОН, які представлять найближчим часом.

Щоб детально роз'яснити, як працюватиме пілот для кожної з груп учасників, МОН спільно з УІРО оголошує серію інформаційних вебінарів. Реєстрація тут.

Як змінять процедуру підвищення кваліфікації вчителів?