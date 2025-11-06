Стартует пилот "Деньги ходят за учителем": как педагоги будут оплачивать повышение квалификации

Теперь учителя в Украине будут выбирать курсы повышения квалификации и самостоятельно оплачивать их с виртуального счета. Соответствующее решение согласовало правительство.

Уже в декабре педагоги смогут зарегистрироваться на платформе "Вектор" для участия в дальнейшем в пилоте политики "Деньги ходят за учителем". Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

Что такое "Деньги ходят за учителем"?

Это государственная политика, внедряющая новый механизм финансирования профессионального развития педагогов. Отныне государство будет начислять фиксированную сумму средств – 1500 гривень – непосредственно на виртуальный счет учителя, директора или заместителя директора учебного заведения.

Педагогический работник через государственную платформу сможет самостоятельно выбирать субъекта и программу повышения квалификации в соответствии с собственными профессиональными потребностями. Постановление теперь предусматривает и возможность использования средств на услуги супервизии – профессиональной поддержки для учителей.

Когда можно будет принять участие в пилоте?

Платформу для профессионального развития учительства готовят к запуску. В декабре она станет доступной для пользователей. Однако педагогические работники и субъекты повышения квалификации могут ознакомиться с информацией о политике и оставить свои контакты на информационной странице.

В пилот набираем первых 100 тысяч педагогических работников. К нему могут присоединиться директора, заместители директоров и учителя, которые работают в 7 – 9 классах НУШ и 10 пилотных классах старшей профильной школы в 2026 – 2027 учебном году, – сообщили в МОН.

Когда стартует регистрация и обучение?

Регистрация для педагогов и субъектов повышения квалификации стартует в декабре 2025 года. Педагогические работники смогут выбирать и оплачивать курсы виртуальными средствами с января – февраля 2026 года и будут проходить обучение до конца календарного года.

Какие учебные программы могут подавать провайдеры в рамках пилота?

В рамках пилота можно создавать и подавать курсы по следующим направлениям:

преодоление образовательных потерь;

психосоциальная поддержка учеников;

реализация государственных стандартов в профильном среднем образовании;

карьерное консультирование;

формирование сквозных умений;

использование цифровых технологий в обучении;

использование Scaffold;

внедрение инклюзивного обучения и т.д. (полный перечень тем здесь).

Все программы должны быть разработаны на основе типовых программ, утвержденных МОН, которые представят в ближайшее время.

Чтобы подробно разъяснить, как будет работать пилот для каждой из групп участников, МОН совместно с УИРО объявляет серию информационных вебинаров. Регистрация здесь.

