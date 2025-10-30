Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua. В соответствии с приказом МОН, принять участие в сертификации смогут учителя начальных классов, математики, украинского языка и литературы, истории и английского языка.

Что известно о сертификации учителей 2026 года?

Так, следующем году вдвое увеличат предельный лимит для прохождения сертификации учителей английского языка – с 500 до 1000 человек.

Также несколько увеличили квоту учителям начальных классов – с 1500 до 1750 человек.

В то же время квоты для учителей-предметников – математиков, историков и украинских филологов – несколько уменьшили (с 1000 до 750 участников по каждой из категорий).

Регистрация для участия в сертификации будет происходить традиционно в рамках двух этапов:

основной этап (с 09 по 16 января) – в пределах региональных регистрационных квот;

дополнительный этап (с 17 по 19 января) – в пределах предельного количества участников сертификации без применения региональных регистрационных квот.

Как изменят процедуру повышения квалификации учителей?