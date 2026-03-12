Свириденко анонсувала підвищення стипендії вдвічі: якою вона буде
- Стипендія для студентів закладів вищої освіти з вересня зросте вдвічі, до 4 тисяч гривень у 2026 році.
- Уряд врегулював порядок виплат стипендій для студентів приватних закладів, які навчаються за державним замовленням.
Стипендія з вересня зросте вдвічі. Студенти закладів вищої освіти отримуватимуть стипендії незалежно від форми власності.
Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
Якою буде стипендія у 2026 році?
Стипендія в закладах вищої освіти незалежно від форми власності сросте щонайменше до 4 тисяч гривень.
Це вдвічі більше, ніж у 2025 році.
Свириденко зазначила, що уряд врегулював порядок виплат для студентів приватних закладів вищої освіти, які так само навчаються коштом державного замовлення.
"Це рішення – приклад взаємодії, коли пропозиції молоді впливають на державну політику і стають реальними рішеннями Уряду. Для нас важливо, щоб молодь мала можливості і гідні умови життя та розвитку в Україні", – додала Свириденко.
Студентів навчатимуть національного спротиву
В університетах України планують запровадити обов’язкову дисципліну "Основи національного спротиву" замість базової загальновійськової підготовки.
Цей курс охопить студентів незалежно від статі та не вимагатиме навчання на полігонах або проходження військово-лікарських комісій.