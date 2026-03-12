Свириденко анонсувала підвищення стипендії вдвічі: якою вона буде

Стипендія з вересня зросте вдвічі. Студенти закладів вищої освіти отримуватимуть стипендії незалежно від форми власності.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Якою буде стипендія у 2026 році?

Стипендія в закладах вищої освіти незалежно від форми власності сросте щонайменше до 4 тисяч гривень.

Це вдвічі більше, ніж у 2025 році.

Свириденко зазначила, що уряд врегулював порядок виплат для студентів приватних закладів вищої освіти, які так само навчаються коштом державного замовлення.

"Це рішення – приклад взаємодії, коли пропозиції молоді впливають на державну політику і стають реальними рішеннями Уряду. Для нас важливо, щоб молодь мала можливості і гідні умови життя та розвитку в Україні", – додала Свириденко.

