Підводити чи підбивати підсумки: українці часто роблять помилку перед новим роком
- Вислів "підводити підсумки" є мовною помилкою, правильніше вживати "підбивати" або "зводити підсумки".
- Дієслово "підводити" в українській мові має значення "підтримувати" або "зраджувати", що не відповідає контексту підсумування.
До Нового року залишилось не так уже й багато часу. І люди по всьому світу традиційно підводять підсумки. Але чи правильно так казати?
Чому підсумки не "підводять", пояснює 24 Канал, посилаючись на пояснення Ольги Багній, авторки і ведучої програми "Правильно українською" на Радіо Трек.
Як казати правильно про підсумки – підводити чи підбивати?
У грудні ми часто чуємо фразу "підводити підсумки року" з соціальних мереж та публічного простору. Вона стала кліше, але з погляду мовної норми – помилкова.
У декого є передноворічна традиція – аналізувати прожитий рік та підводити підсумки. Та хоч психологи й вважають такий ритуал дуже корисним, але саме так називати дію – неправильно.
Словник української мови фіксують обидва слова, але разом – утворюється помилкове словосполучення. Дієслово "підводити" пояснюється у значеннях:
- "підтримувати, підпирати",
- "підводити когось до чогось",
- "підводити очі".
Тобто йдеться про фізичну дію або спрямування.
А у значенні "робити висновки" словники подають інші дієслова – робити, підбивати, зводити підсумки.
- Підбивати підсумки року.
- Зводити підсумки року.
- Робити підсумки року.
Крім того, слово "підсумок / підсумки" – багатозначне. Це і:
- результат чи наслідок дій, рішень;
- висновок своєї промови чи доповіді;
- фінансовий баланс чи підрахунок;
- невелика шкіряна поясна сумка для патронів.
Мовознавці наголошують: підсумки можна підбивати (як рахунок), зводити (як баланс), але – не "підводити".
Адже "підводити" у переносному значенні означає "зраджувати, обманювати" (підвести товариша). Тому вислів "підводити підсумки" фактично звучить як "зраджувати підсумки".
Тому, у напередодні Нового року, аналізуйте свій 2025 рік, підбивайте підсумки, плануйте наступний рік, готуйте вітання до прийдешнього свята та не робіть помилок, зокрема і у фразі "наступаючий Новий рік".
Мова – це не лише інструмент, а й культура мислення. Коли ми кажемо "підбивати підсумки", ми зберігаємо точність і красу українського слова. Тож у новорічних текстах варто уникати калькованих чи хибних формулювань і плекати автентичність.