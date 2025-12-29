Чому підсумки не "підводять", пояснює 24 Канал, посилаючись на пояснення Ольги Багній, авторки і ведучої програми "Правильно українською" на Радіо Трек.

Як казати правильно про підсумки – підводити чи підбивати?

У грудні ми часто чуємо фразу "підводити підсумки року" з соціальних мереж та публічного простору. Вона стала кліше, але з погляду мовної норми – помилкова.

У декого є передноворічна традиція – аналізувати прожитий рік та підводити підсумки. Та хоч психологи й вважають такий ритуал дуже корисним, але саме так називати дію – неправильно.

Словник української мови фіксують обидва слова, але разом – утворюється помилкове словосполучення. Дієслово "підводити" пояснюється у значеннях:

"підтримувати, підпирати",

"підводити когось до чогось",

"підводити очі".

Тобто йдеться про фізичну дію або спрямування.

А у значенні "робити висновки" словники подають інші дієслова – робити, підбивати, зводити підсумки.

Підбивати підсумки року.

Зводити підсумки року.

Робити підсумки року.

Крім того, слово "підсумок / підсумки" – багатозначне. Це і:

результат чи наслідок дій, рішень;

висновок своєї промови чи доповіді;

фінансовий баланс чи підрахунок;

невелика шкіряна поясна сумка для патронів.

Мовознавці наголошують: підсумки можна підбивати (як рахунок), зводити (як баланс), але – не "підводити".

Адже "підводити" у переносному значенні означає "зраджувати, обманювати" (підвести товариша). Тому вислів "підводити підсумки" фактично звучить як "зраджувати підсумки".

Тому, у напередодні Нового року, аналізуйте свій 2025 рік, підбивайте підсумки, плануйте наступний рік, готуйте вітання до прийдешнього свята та не робіть помилок, зокрема і у фразі "наступаючий Новий рік".

Мова – це не лише інструмент, а й культура мислення. Коли ми кажемо "підбивати підсумки", ми зберігаємо точність і красу українського слова. Тож у новорічних текстах варто уникати калькованих чи хибних формулювань і плекати автентичність.