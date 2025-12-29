Почему итоги не "подводят", объясняет 24 Канал, ссылаясь на объяснение Ольги Багний, автора и ведущей программы "Правильно на украинском" на Радио Трек.

Как говорить правильно об итогах – підводити или підбивати?

В декабре мы часто слышим фразу "підводити підсумки року" из социальных сетей и публичного пространства. Она стала клише, но с точки зрения языковой нормы – ошибочна.

У некоторых есть предновогодняя традиция – анализировать прожитый год и "підводити підсумки". И хотя психологи и считают такой ритуал очень полезным, но именно так называть действие – неправильно.

Словарь украинского языка фиксируют оба слова, но вместе – образуется ошибочное словосочетание. Глагол "підводити" объясняется в значении:

"поддерживать, подпирать",

"подводить кого-то к чему-то",

"подводить глаза".

То есть речь идет о физическом действии или направлении.

А в значении "делать выводы" словари подают другие глаголы – робити, підбивати, зводити підсумки.

Підбивати підсумки року

Зводити підсумки року

Робити підсумки року

Кроме того, слово "підсумок / підсумки" – многозначное. Это и:

результат или следствие действий, решений;

вывод своей речи или доклада;

финансовый баланс или подсчет;

небольшая кожаная поясная сумка для патронов.

Языковеды отмечают: підсумки можна підбивати (як рахунок), зводити (як баланс), але – не "підводити".

Ведь "подводить" в переносном значении означает "предавать, обманывать" (подвести товарища). Поэтому выражение "пвідводити підсумки" фактически звучит как "предавать итоги".

Поэтому, в канун Нового года, анализируйте свой 2025 год, подводите итоги, планируйте следующий год, готовьте поздравления к грядущему празднику и не делайте ошибок, в том числе и во фразе "наступающий Новый год".

Язык – это не только инструмент, но и культура мышления. Когда мы говорим на украинском "підбивати підсумки", мы сохраняем точность и красоту украинского слова. Поэтому в новогодних текстах следует избегать калькированных или ложных формулировок и лелеять аутентичность.