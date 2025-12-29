"Підводити" или "підбивати" итоги: украинцы часто совершают ошибку перед новым годом
- Выражение "подводить итоги" является языковой ошибкой, правильнее употреблять "подводить" или "подводить итоги".
- Глагол "подводить" в украинском языке имеет значение "поддерживать" или "предавать", что не соответствует контексту подведения итогов.
До Нового года осталось не так уж и много времени. И люди по всему миру традиционно подводят итоги. Но правильно ли так говорить?
Почему итоги не "подводят", объясняет 24 Канал, ссылаясь на объяснение Ольги Багний, автора и ведущей программы "Правильно на украинском" на Радио Трек.
Как говорить правильно об итогах – підводити или підбивати?
В декабре мы часто слышим фразу "підводити підсумки року" из социальных сетей и публичного пространства. Она стала клише, но с точки зрения языковой нормы – ошибочна.
У некоторых есть предновогодняя традиция – анализировать прожитый год и "підводити підсумки". И хотя психологи и считают такой ритуал очень полезным, но именно так называть действие – неправильно.
Словарь украинского языка фиксируют оба слова, но вместе – образуется ошибочное словосочетание. Глагол "підводити" объясняется в значении:
- "поддерживать, подпирать",
- "подводить кого-то к чему-то",
- "подводить глаза".
То есть речь идет о физическом действии или направлении.
А в значении "делать выводы" словари подают другие глаголы – робити, підбивати, зводити підсумки.
- Підбивати підсумки року
- Зводити підсумки року
- Робити підсумки року
Кроме того, слово "підсумок / підсумки" – многозначное. Это и:
- результат или следствие действий, решений;
- вывод своей речи или доклада;
- финансовый баланс или подсчет;
- небольшая кожаная поясная сумка для патронов.
Языковеды отмечают: підсумки можна підбивати (як рахунок), зводити (як баланс), але – не "підводити".
Ведь "подводить" в переносном значении означает "предавать, обманывать" (подвести товарища). Поэтому выражение "пвідводити підсумки" фактически звучит как "предавать итоги".
Поэтому, в канун Нового года, анализируйте свой 2025 год, подводите итоги, планируйте следующий год, готовьте поздравления к грядущему празднику и не делайте ошибок, в том числе и во фразе "наступающий Новый год".
Язык – это не только инструмент, но и культура мышления. Когда мы говорим на украинском "підбивати підсумки", мы сохраняем точность и красоту украинского слова. Поэтому в новогодних текстах следует избегать калькированных или ложных формулировок и лелеять аутентичность.