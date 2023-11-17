Під Харковом будують унікальну підземну школу
Джерело:Суспільне
У селищі Коротичі, що у Харківській області, будують підземну школу. Вона зможе витримати пряме влучання ракети.
Приміщення буде укриттям для учнів, вчителів, а також працівників садочка та офісів, що розташовані поряд. Споруда розрахована на пів тисячі осіб.
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На Харківщині будують унікальну підземну школу
Очільник Пісочинської громади Олег Чернобай розповів: подали таку ініціативу до Харківської ОВА, адже розуміють важливість очного навчання.
Проєкт вартує близько 90 мільйонів гривень,
– уточнив він.
Очільник громади розповів також, що головний критерій будівництва цього приміщення – безпека.
Укриття має подвійне призначення – безпека та можливість проведення навчання в змішаному форматі. Передбачено шість навчальних класів, столова, обладнане дизельним генератором для альтернативного живлення, три входи та виходи, а також ліфт для дітей з інвалідністю,
– уточнив Чернобай.
І додав, що укриття відповідає всім необхідним нормам та стандартам безпеки.Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.
У Харкові також з'явиться підземна школа
- У Харкові також будують підземну школу.
- Вона буде першою такою спорудою в Україні.
- Вартість будівництва – близько 58 мільйонів гривень.
- Мер міста Ігор Терехов сподівається, що проєкт втілять у життя до 2024 року.
- Підземна школа зможе вмістити 450 школярів. Якщо вони вчитимуться у дві зміни, то у школі здобуватимуть освіту 900 учнів.