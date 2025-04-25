У Харкові будують ще три підземні школи
- У Харкові вже відкрили чотири підземні школи.
- У місті планують будівництво ще трьох підземних шкіл у Салтівському районі, щоб забезпечити можливість навчання для дітей у безпечних умовах.
Протягом останнього тижня у Харкові відкрили ще дві підземні школи. Так, у місті вже працює чотири такі заклади освіти.
На цьому у Харкові не планують зупинятися. Деталі розповів "Ми - Україна" очільник міста Ігор Терехов, зазначає 24 Канал.
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У Харкові будують ще три школи під землею
Посадовець зазначив, що у місті вимушені будувати не справжні, а підземні школи.
Але маємо робити все, щоб наші діти мали можливість навчатися. До 1 вересня побудуємо ще три школи в Салтівському районі, найбільшому районі України,
– зазначив Терехов.
І додав, що для них дуже важливо, щоб діти цього району мали можливість вчитися в більш-менш нормальних умовах.
Але також хочу нагадати, що ми переобладнали шість станцій метро, і там теж навчаються діти,
– резюмував мер Харкова.
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У Харкові працює чотири підземні школи
- Четверта школа під землею запрацювала у Шевченківському районі міста.
- Розрахована на тисячу учнів. Зараз у ній вже навчається 808 школярів.
- Заклад освіти має найвищий ступінь захисту. Навчання в ньому відбуватиметься у дві зміни для учнів п'яти шкіл.
- У школі облаштовані дев'ять кабінетів для початкових класів та вісім – для середньої і старшої школи.
- Будівництво школи коштувало місту 107 мільйонів гривень. Сучасне обладнання, зокрема для уроків інформатики, надали за сприяння Харківського IT-кластера.