На цьому у Харкові не планують зупинятися. Деталі розповів "Ми - Україна" очільник міста Ігор Терехов, зазначає 24 Канал.

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У Харкові будують ще три школи під землею

Посадовець зазначив, що у місті вимушені будувати не справжні, а підземні школи.

Але маємо робити все, щоб наші діти мали можливість навчатися. До 1 вересня побудуємо ще три школи в Салтівському районі, найбільшому районі України,
– зазначив Терехов.

І додав, що для них дуже важливо, щоб діти цього району мали можливість вчитися в більш-менш нормальних умовах.

Але також хочу нагадати, що ми переобладнали шість станцій метро, і там теж навчаються діти,
– резюмував мер Харкова.

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У Харкові працює чотири підземні школи

  • Четверта школа під землею запрацювала у Шевченківському районі міста.
  • Розрахована на тисячу учнів. Зараз у ній вже навчається 808 школярів.
  • Заклад освіти має найвищий ступінь захисту. Навчання в ньому відбуватиметься у дві зміни для учнів п'яти шкіл.
  • У школі облаштовані дев'ять кабінетів для початкових класів та вісім – для середньої і старшої школи.
  • Будівництво школи коштувало місту 107 мільйонів гривень. Сучасне обладнання, зокрема для уроків інформатики, надали за сприяння Харківського IT-кластера.