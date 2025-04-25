На цьому у Харкові не планують зупинятися. Деталі розповів "Ми - Україна" очільник міста Ігор Терехов, зазначає 24 Канал.

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У Харкові будують ще три школи під землею

Посадовець зазначив, що у місті вимушені будувати не справжні, а підземні школи.

Але маємо робити все, щоб наші діти мали можливість навчатися. До 1 вересня побудуємо ще три школи в Салтівському районі, найбільшому районі України,

– зазначив Терехов.

І додав, що для них дуже важливо, щоб діти цього району мали можливість вчитися в більш-менш нормальних умовах.

Але також хочу нагадати, що ми переобладнали шість станцій метро, і там теж навчаються діти,

– резюмував мер Харкова.

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