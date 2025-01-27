У Харкові запрацювала друга підземна школа: який вигляд вона має
- У Харкові відчинила двері друга підземна школа.
- Загалом тут може навчатися майже тисяча учнів.
- Який вигляд має школа – дивіться у новині.
У Харкові відчинила двері друга підземна школа. У цьому закладі освіти можуть здобувати освіту майже тисячу учнів.
При цьому від першого до випускного класу. Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко.
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У Харкові відкрили другу школу під землею
Ця школа більша за першу: просторіша, має вищі стелі. Заглиблена у землю на 80 метрів. Тут розташували 20 кабінетів.
У Харкові запрацювала друга підземна школа / фото Анни Черненко, 24 Канал
Школа може забезпечувати інклюзивне навчання.
Близько 2 мільйонів доларів у будівництво інвестували міжнародні партнери. Частину необхідних для спорудження школи коштів виділили і з міського бюджету.
До весни у Харкові планують відкрити ще 5 шкіл. Усі вони будуть різні за проєктами і місткістю,
– повідомила Черненко.
Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що у місті продовжують працювати над розширенням мережі таких безпечних просторів.
У Харкові запрацювала друга підземна школа / фото Анни Черненко, 24 Канал
Загалом у підземних школах і метро зараз навчаються понад 6 тисяч дітей. У другій підземній школі зараз здобувають освіту 750 дітей.
У Харкові запрацювала друга підземна школа / фото Анни Черненко, 24 Канал
Загалом у місті зараз можуть здобувати освіту очно чи у змішаному форматі близько 7 тисяч учнів.
У Харкові запрацювала друга підземна школа / фото Анни Черненко, 24 Канал
Зазначимо, що перша підземна школа у Харкові почала роботу у травні 2024 року. Приміщення школи має 20 класних кімнат. Тут може здобувати освіту 600 дітей.
Цікаво! У Харкові планують збудувати підземну лікарню.
Що відомо про будівництво підземних шкіл
- В Україні продовжують будувати підземні школи та сховища, аби учні, зокрема на небезпечних у час війни територіях, могли вчитися очно.
- Активне будівництво триває у Харкові, Запоріжжі, Кривому Розі, на Херсонщині тощо.
- У перших двох містах вже розпочали роботу школи під землею.
- З будівництвом допомагають і міжнародні партнери.
- За даними МОН, на сьогодні в Україні будують понад 139 підземних шкіл.