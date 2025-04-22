У Харкові запрацювала третя підземна школа
- У Харкові відкрили третю підземну школу.
- Вона розташована в Основ'янському районі; збудована коштом міського бюджету і розрахована на 377 учнів.
- Школа оснащена чотирма навчальними кабінетами, зонами відпочинку, буфетом, медичним кабінетом, ресурсною кімнатою тощо.
У Харкові відчинила двері для учнів вже третя повноцінна підземна школа. Вона запрацювала 21 квітня.
Заклад освіти спорудили в Основ'янському районі коштом міського бюджету. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Харківську міську раду.
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У Харкові відчинила двері третя підземна школа
Школа оснащена всім необхідним для якісного та безпечного навчання. Тут є чотири навчальні кабінети, зони відпочинку, буфет, медичний кабінет, ресурсна кімната. Навчання відбувається у дві зміни. Учні забезпечені безоплатним гарячим харчуванням, медичним обслуговуванням та можуть звернутися за підтримкою до психолога.
У Харкові запрацювала третя підземна школа / Харківська міськрада
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що школа повністю відповідає потребам мікрорайону, в якому вона збудована.
Ця школа невелика. Чому вона тут потрібна? Бо це мікрорайон, який віддалений від центральної частини міста, від метрополітену, де у нас обладнані такі школи. Але потреба дуже значна,
– заявив він.
І додав, що школа розрахована на 377 учнів. Це практично 90% від тих дітей, які мешкають у цьому мікрорайоні.
У Харкові запрацювала третя підземна школа / Харківська міськрада
Також Терехов повідомив, що найближчим часом у Шевченківському районі відкриють ще одну підземну школу. Опісля офлайн-освітою в Харкові охоплять близько 10 тисяч учнів. Зараз у місті проживає близько 60 тисяч дітей шкільного віку.
Ми будуємо ще три підземні школи. Плануємо, що з початком нового навчального року діти зможуть навчатися і в них,
– резюмував мер міста.
Раніше ми інформували, що у закладах освіти відбуватимуться планові та позапланові перевірки.