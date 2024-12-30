У МОН розповіли, скільки в Україні будують підземних шкіл і профтехів

30 грудня 2024, 11:08
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Автор: Марія Волошин

На сьогодні в Україні будують понад 139 підземних шкіл. Також кілька десятків закладів професійно-технічної освіти.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву заступниці міністра освіти і науки України Надії Кузьмичової.

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Скільки будують підземних шкіл і профтехів

Посадовиця зауважила, що на стадії активного будівництва – 79 таких об'єктів. Здадуть в експлуатацію вже до кінця цього року близько десяти. 

Усі ці будівництва здійснюють у прифронтових і прикордонних регіонах, де йдуть обстріли і є влучання. Але завершення будівництва абсолютно всіх об'єктів ми очікуємо до 1 вересня 2025 року. Тому що з січня ми заходимо в новий цикл. Ми виділяємо ще гроші на нові об'єкти,
– зауважила заступниця міністра. 

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Що відомо про будівництво підземних шкіл

  • В Україні продовжують будувати підземні школи та сховища, аби учні, зокрема на небезпечних у час війни територіях, могли вчитися очно.
  • Активне будівництво триває у Харкові, Запоріжжі, Кривому Розі, на Херсонщині тощо.
  • У перших двох містах вже розпочали роботу школи під землею.
  • З будівництвом допомагають і міжнародні партнери.
  • Литва планувала побудувати 6 шкіл-бомбосховищ в Україні до кінця 2024 року у Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській та, імовірно, в Харківській областях.
  • Президент Володимир Зеленський наголошував, що офлайн-навчання має бути пріоритетним там, де це дозволяє безпекова ситуація.
  • Міносвіти при цьому розробило стратегію "Школа офлайн".
  • Цю програму в Україні упроваджуватимуть з 1 вересня 2025 року.