У МОН розповіли, скільки в Україні будують підземних шкіл і профтехів

На сьогодні в Україні будують понад 139 підземних шкіл. Також кілька десятків закладів професійно-технічної освіти.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву заступниці міністра освіти і науки України Надії Кузьмичової.

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Скільки будують підземних шкіл і профтехів

Посадовиця зауважила, що на стадії активного будівництва – 79 таких об'єктів. Здадуть в експлуатацію вже до кінця цього року близько десяти.

Усі ці будівництва здійснюють у прифронтових і прикордонних регіонах, де йдуть обстріли і є влучання. Але завершення будівництва абсолютно всіх об'єктів ми очікуємо до 1 вересня 2025 року. Тому що з січня ми заходимо в новий цикл. Ми виділяємо ще гроші на нові об'єкти,

– зауважила заступниця міністра.

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Що відомо про будівництво підземних шкіл