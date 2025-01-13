На Сумщині збудували першу в області підземну школу: який вигляд вона має

На території Сумської області добудували першу підземну школу. Її спорудили в одній з громад Охтирського району.

Роботи закінчили наприкінці минулого року. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.

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Який вигляд має підземна школа на Сумщині

Протирадіаційне укриття найближчим часом дасть можливість дітям та вчителям перейти від дистанційного формату роботи до очного навчання.

Це споруда подвійного призначення, тобто її можна використовувати як для організації безперебійного та безпечного освітнього процесу, так і для захисту жителів громади у разі потреби.

Робимо усе можливе, аби наші діти могли відійти від дистанційного формату і навчатись за змішаною або очною формою. Створення безпечного освітнього середовища, яке дозволить школярам Сумщини здобувати якісну, повноцінну освіту – пріоритетний напрям роботи, над яким ми продовжуємо працювати у 2025 році,

– заявив очільник Сумської ОВА Володимир Артюх.

І додав, що у Сумах вже будують ще дві підземні школи такого типу, аби школярі могли навчатись навіть під час тривог.



На Сумщині спорудили першу в області підземну школу / Сумська ОВА

Укриття розраховане на 295 людей. Проєкт реалізували завдяки співфінансуванню: 29,4 мільйона гривень спрямували із бюджету держави, ще 1,6 мільйона гривень профінансувала громада.