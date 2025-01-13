Про це інформує 24 Канал з посиланням на НУШ. Вона вважає, що насамперед з дітьми потрібно бути чесними.

Дивіться також Пройдаков розповів, як варто покращити шкільну програму з літератури

Як мотивувати школярів вчитися

Педагогиня каже, що досить важливо пояснювати, для чого насправді вони роблять певну річ чи вправу. Також те, як вони можуть застосувати це в реальному житті, за межами школи. Тож якщо діти роблять якийсь проєкт, у нас він не обмежується лише уроком.

Наприклад, коли ми з дітьми вивчаємо вірші чи пісні, також намагаємось зробити щось більше. Ось в другому класі вивчали пісню "Ходить гарбуз по городу" й на уроках майстрували її головних героїв з пластиліну. Потім зняли невеликий анімаційний мультфільм. За ци же принципом робили колись з дітьми й інтерпретацію "Лісової пісні" Лесі Українки.

Коли діти бачать, що їхні старання переростають у щось більше, уточнює Павлюк, і вони доклали до цього своїх зусиль, це і є найкращою мотивацією. Також учні можуть використовувати ці ігри під час перерв.

Крім цього, на початку занять намагаюсь ставити учням проблемні запитання, на які вони не знають відповіді. І дуже добре, якщо навіть ніхто не здогадається одразу, тому що так у них зберігатиметься цікавість упродовж усього уроку,

– продовжила вчителька.

Ось нещодавно на уроці української мови в 1 класі перед вивченням апострофа вона дала завдання дітям записати слово "м'яч". Всі варіанти пробували, правильного так і не було. Після чого вони опрацювали тему уроку і тепер діти добре знають, як читати і писати слова із апострофом.

Поки одні батьки мріють про успішну кар'єру своєї дитини, інші – обирають дистанційну школу "Оптіма", де в рамках співпраці з Amazon учні-підлітки безкоштовно випробовують свої сили в ІТ-технологіях. Дізнайтеся про умови навчання та забезпечте школяру легкий старт у перспективній галузі.

Тобто діти, за її словами, мають відчувати потребу в тому, що вони роблять чи вивчають. Так пробуджується їхній справжній, а не штучний інтерес.