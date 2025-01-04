На Запоріжжі відчинить двері третя підземна школа

В Україні у час війни продовжують будувати підземні школи, аби учні могли вчитися очно. Зокрема, на прифронтових територіях.

Так, на Запоріжжі добудовують третю підземну школу. Про це інформує 24 Канал з посиланням повідомлення начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

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У Запоріжжі спорудили ще одну підземну школу

У цьому закладі освіти навчатимуться 1000 дітей у дві зміни.

Федоров опублікував відео, на якому видно, на якому етапі готовності перебуває приміщення цієї школи.

Посадовець зазначив, що там завершують облаштування навчального простору.

Очільник Запорізької ОВА при цьому не повідомив, коли саме відбудеться відкриття школи.

Зауважимо, що торік на Запоріжжі розпочали будівництво 11 підземних шкіл. Перша запрацювала 16 грудня у Запоріжжі.

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Що відомо про будівництво підземних шкіл