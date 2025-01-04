Так, в Запорожье достраивают третью подземную школу. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой сообщение начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова.

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В Запорожье построили еще одну подземную школу

В этом учебном заведении будут учиться 1000 детей в две смены.

Федоров опубликовал видео, на котором видно, на каком этапе готовности находится помещение этой школы.

Чиновник отметил, что там завершают обустройство учебного пространства.

Глава Запорожской ОВА при этом не сообщил, когда именно состоится открытие школы.

Заметим, что в прошлом году в Запорожье начали строительство 11 подземных школ. Первая заработала 16 декабря в Запорожье.

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Что известно о строительстве подземных школ