Так, в Запорожье достраивают третью подземную школу. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой сообщение начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова.
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В Запорожье построили еще одну подземную школу
В этом учебном заведении будут учиться 1000 детей в две смены.
Федоров опубликовал видео, на котором видно, на каком этапе готовности находится помещение этой школы.
Чиновник отметил, что там завершают обустройство учебного пространства.
Глава Запорожской ОВА при этом не сообщил, когда именно состоится открытие школы.
Заметим, что в прошлом году в Запорожье начали строительство 11 подземных школ. Первая заработала 16 декабря в Запорожье.
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Что известно о строительстве подземных школ
- В Украине продолжают строить подземные школы и хранилища, чтобы ученики, в частности на опасных во время войны территориях, могли учиться очно.
- Активное строительство продолжается в Харькове, Запорожье, Кривом Роге, на Херсонщине и тому подобное.
- В первых двух городах уже начали работу школы под землей.
- Со строительством помогают и международные партнеры.
- По данным МОН, на сегодня в Украине строят более 139 подземных школ.