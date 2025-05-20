Травень пахне піонами чи півоніями: як сказати українською правильно
- В українській мові правильна назва квітки – півонія, а "піон" є росіянізмом.
- "Піон" використовується як фізичний термін або назва радянської гаубиці, не для квітки.
Не використовуйте росіянізми для позначення квітів, адже в українській мові є свої слова – і вони значно милозвучніші.
24 Канал розповідає, як правильно назвати травневу квітку "піон", посилаючись на блог Ольги Багній.
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Як українською назвати квітку "піон"
У травневих парках на клумбах квітують "піони" – білі, рожеві, червоні, бордові. А це чудові локації для мальовничих фото – тому поспішіть за красивими знимками.
Однак, в українській мові правильна назва квітки – півонія. Слово "піон" є росіянізмом, який не відповідає нормам української мови.
Слово "півонія" походить від латинської назви Paeonia, яка пов'язана з давньогрецьким богом лікування Пеоном.
В українській культурі півонія – символ краси, любові, достатку. Їх традиційно висаджували у садках заможних людей і тому можемо зустріти назву – "панська квітка".
А щоб не плутатися, візьміть до уваги квітковий весняний словничок:
- не піон – а півонія,
- не сірєнь – а бузок,
- не ландиш – а конвалія,
- не анютіні глазки – а братки,
- не одуванчік – а кульбаба.
Піон чи півонія: дивіться відео
Що ж називають словом "піон"
Цікаво, що в українській мові є слово "піон", але він не використовується для позначення квітки. "Піон" – це науковий та технічний термін.
"Піон" – це фізичний термін, який означає елементарну частинку з родини мезонів. Існує нейтральний π0 і заряджені піони π+ та π-.
"Піон" – це назва радянської 203-міліметрової самохідної гаубиці.
Тож не даруйте дівчатам букети з "піонів", бо коли говоримо про квіти, то лише – півонії.