Не "піони": як правильно називати ці весняні ароматні квіти

Чи правильно називати квітку "піон" українською, розповідаємо з посиланням на ресурс "Горох".

Ще зовсім трішки часу – і розквітнуть розкішні кущі ароматних "піонів". Для багатьох – це улюблена квітка. Однак попри любов до цвіту, часто припускаються помилки у назві.

Правильна українська назва квітки – півонія, а слово "піон" є росіянізмом і в українській мові використовується лише як термін у фізиці (елементарна частинка) чи назва радянської гаубиці. Тож коли говоримо про квіти, завжди кажемо "півонія".

Білі півонії / Freepik

Це слово походить від латинської Paeonia, що пов’язане з давньогрецьким богом лікування Пеоном. У давньогрецькій міфології Пеон, учень Асклепія, вилікував бога війни Плутона коренем півонії. За це квітка стала символом лікування й захисту.

У словниках та мовознавчих джерелах, зокрема "Мова – ДНК нації" зазначено, що "піон" не є нормативним для позначення квітки. Словник української мови (СУМ-20): фіксує "півонія" як правильну назву: "багаторічна напівкущова декоративна рослина з трійчастим листям і великими квітками білого, рожевого або червоного кольорів".

Правильно – півонія / "Мова – ДНК нації"

Рід Paeonia включає близько 40 видів – від трав’янистих багаторічників до деревоподібних форм. Квіти можуть сягати до 20 сантиметрів у діаметрі. Люди здавна культивують півонії. Натепер є сотні сортів цих квітів. Сорти півоній розрізняються за розмірами й формами, забарвленням, будовою квіток, тривалістю цвітіння тощо.

Сьогодні висаджують цілі поля півоній для краси, релаксу та фотосесій, оголошують про час цвітіння та запрошують на локації.

Мовознавці, зокрема Олександр Авраменко та Ольга Багній: наголошують, що "піон" – суржик, а милозвучна українська форма – "півонія".

У традиційній культурі півонія – символ краси, любові, достатку. Через розкішний вигляд її називали "панська квітка". В українських обрядах півонії садили біля хат як знак добробуту й жіночої краси.

У Китаї півонія – "королева квітів", символ честі й багатства. Її зображення прикрашали імператорські палаци.

Отже, коли ви милуєтеся рожевими чи білими квітами у травні, правильно сказати: "півонії розквітли", а не "піони. Це не лише мовна норма, а й частина нашої культурної ідентичності. Півонія – квітка-легенда, що поєднує красу, силу й символіку достатку.

