Шкарлет – серед них: МОН розгляне питання позбавлення наукових ступенів кількох топосвітян
Джерело:Інтерфакс-Україна
Міністерство освіти і науки України розгляне питання позбавлення наукового ступеня через плагіат у дисертаціях ексочільника МОН, першого проректора НУ "Чернігівська політехніка" Сергія Шкарлета. А також – директора Інституту модернізації змісту освіти (ІМЗО) Євгена Баженкова, ректора НУ "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" Володимира Онищенка.
У цій групі також опинився і проректор Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА) Роман Аксельрод. Це відбудеться після закінчення судових процесів у судах.
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МОН розгляне питання позбавлення кількох топосвітян наукових ступенів
Відповідні рішення про позбавлення наукових ступенів поки не ухвалювали.
У відповіді Міносвіти на запит агентства "Інтерфакс-Україна" мовиться про те, що наразі тривають судові процеси. Від них залежатиме безпосереднє рішення і терміни його ухвалення.
Подання на позбавлення Шкарлета, Баженкова, Онищенка й Аксельрода до міністерства направило Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти.
До теми Комітет НАЗЯВО підтвердив плагіат у дисертації ексміністра освіти Шкарлета
Що було раніше
- 26 вересня 2023 року Нацагентство якості вищої освіти закликало МОН позбавити проректора з навчальної роботи та регіонального розвитку Київського національного університету будівництва та архітектури Романа Аксельрода ступеня доктора економічних наук через плагіат.
- 27 лютого 2024 року Нацагентство якості вищої освіти закликало Міносвіти позбавити ексміністра освіти і науки Сергія Шкарлета ступеня доктора економічних наук через академічний плагіат у його дисертації.
- 4 квітня 2024 року Нацагентство також закликало МОН України позбавити директора Інституту модернізації змісту освіти (ІМСО) Євгена Баженкова й ректора Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" Володимира Онищенка ступенів доктора економічних наук через плагіат у дисертаціях.