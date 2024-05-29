Шкарлет – серед них: МОН розгляне питання позбавлення наукових ступенів кількох топосвітян

29 травня 2024, 18:03
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Джерело:

Інтерфакс-Україна

Міністерство освіти і науки України розгляне питання позбавлення наукового ступеня через плагіат у дисертаціях ексочільника МОН, першого проректора НУ "Чернігівська політехніка" Сергія Шкарлета. А також – директора Інституту модернізації змісту освіти (ІМЗО) Євгена Баженкова, ректора НУ "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" Володимира Онищенка.

У цій групі також опинився і проректор Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА) Роман Аксельрод. Це відбудеться після закінчення судових процесів у судах.

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МОН розгляне питання позбавлення кількох топосвітян наукових ступенів  

Відповідні рішення про позбавлення наукових ступенів поки не ухвалювали.

У відповіді Міносвіти на запит агентства "Інтерфакс-Україна" мовиться про те, що наразі тривають судові процеси. Від них залежатиме безпосереднє рішення і терміни його ухвалення. 

Подання на позбавлення Шкарлета, Баженкова, Онищенка й Аксельрода до міністерства направило Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти.

До теми Комітет НАЗЯВО підтвердив плагіат у дисертації ексміністра освіти Шкарлета

Що було раніше

  • 26 вересня 2023 року Нацагентство якості вищої освіти закликало МОН позбавити проректора з навчальної роботи та регіонального розвитку Київського національного університету будівництва та архітектури Романа Аксельрода ступеня доктора економічних наук через плагіат.
  • 27 лютого 2024 року Нацагентство якості вищої освіти закликало Міносвіти позбавити ексміністра освіти і науки Сергія Шкарлета ступеня доктора економічних наук через академічний плагіат у його дисертації.
  • 4 квітня 2024 року Нацагентство також закликало МОН України позбавити директора Інституту модернізації змісту освіти (ІМСО) Євгена Баженкова й ректора Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" Володимира Онищенка ступенів доктора економічних наук через плагіат у дисертаціях.
Автор: Марія Волошин