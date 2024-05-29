В этой группе также оказался и проректор Киевского национального университета строительства и архитектуры (КНУСА) Роман Аксельрод. Это произойдет после окончания судебных процессов в судах.

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МОН рассмотрит вопрос лишения нескольких топпедагогов научных степеней

Соответствующие решения о лишении научных степеней пока не принимали.

В ответе Минобразования на запрос агентства "Интерфакс-Украина" говорится о том, что сейчас продолжаются судебные процессы. От них будет зависеть непосредственное решение и сроки его принятия.

Представление на лишение Шкарлета, Баженкова, Онищенко и Аксельрода в министерство направило Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования.

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Что было раньше

  • 26 сентября 2023 года Нацагентство качества высшего образования призвало МОН лишить проректора по учебной работе и региональному развитию Киевского национального университета строительства и архитектуры Романа Аксельрода степени доктора экономических наук из-за плагиата.
  • 27 февраля 2024 года Нацагентство качества высшего образования призвало Минобразования лишить экс-министра образования и науки Сергея Шкарлета степени доктора экономических наук из-за академического плагиата в его диссертации.
  • 4 апреля 2024 года Нацагентство также призвало МОН Украины лишить директора Института модернизации содержания образования (ИМСО) Евгения Баженкова и ректора Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка" Владимира Онищенко степеней доктора экономических наук из-за плагиата в диссертациях.