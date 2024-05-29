В этой группе также оказался и проректор Киевского национального университета строительства и архитектуры (КНУСА) Роман Аксельрод. Это произойдет после окончания судебных процессов в судах.

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МОН рассмотрит вопрос лишения нескольких топпедагогов научных степеней

Соответствующие решения о лишении научных степеней пока не принимали.

В ответе Минобразования на запрос агентства "Интерфакс-Украина" говорится о том, что сейчас продолжаются судебные процессы. От них будет зависеть непосредственное решение и сроки его принятия.

Представление на лишение Шкарлета, Баженкова, Онищенко и Аксельрода в министерство направило Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования.

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