У цій групі також опинився і проректор Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА) Роман Аксельрод. Це відбудеться після закінчення судових процесів у судах.

Читайте "Звинуватили" у плагіаті: ексміністр Шкарлет подав скаргу на Комітет з питань етики

МОН розгляне питання позбавлення кількох топосвітян наукових ступенів

Відповідні рішення про позбавлення наукових ступенів поки не ухвалювали.

У відповіді Міносвіти на запит агентства "Інтерфакс-Україна" мовиться про те, що наразі тривають судові процеси. Від них залежатиме безпосереднє рішення і терміни його ухвалення.

Подання на позбавлення Шкарлета, Баженкова, Онищенка й Аксельрода до міністерства направило Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти.

До теми Комітет НАЗЯВО підтвердив плагіат у дисертації ексміністра освіти Шкарлета

Що було раніше