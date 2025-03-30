Жодного науковця торік не позбавили ступеня через плагіат, – НАЗЯВО

Жодного науковця в Україні торік не позбавили наукового ступеня після підозри у плагіаті в дисертації. Загалом впродовж 2024 року Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти отримало 49 повідомлень щодо наявності академічного плагіату або фальсифікації у науковій роботі.

З них 23 стосувалися дисертацій на здобуття ступеня кандидата наук, а 26 – доктора наук. Про це вказано у річному звіті діяльності НАЗЯВО, зазначає 24 Канал.

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Чи позбавили когось із науковців ступеня через плагіат

В Агентстві кажуть, що за зверненням НАЗЯВО до Міністерства освіти і науки України Атестаційна колегія МОН торік не ухвалила жодного рішення про позбавлення наукового ступеня.

Загалом 24 скарги Комітет з питань етики залишив без розгляду. Натомість решту 25 таки переглянув і зробив такі висновки:

за трьома скаргами вирішили звернутись до МОН щодо позбавлення наукових ступенів;

за однією скаргою зупинили процедуру відповідно до рішення суду;

за дев'ятьма скаргами (щодо дисертацій, захищених до 6 вересня 2014 року) тимчасово зупинили процедуру в частині розгляду та перевірки;

за десятьма скаргами здійснюють перевірку щодо наявності в дисертаціях фактів академічного плагіату;

за двома скаргами матеріали перевірки передали до Комітету з питань етики.

Зауважимо, що не так давно у Національній академії наук України виник скандал навколо голови Ради молодих вчених Валерії Ковач. У її докторській дисертації запідозрили масштабний плагіат, зокрема шматки тексту з російських джерел.

Нагадаємо, що міністр освіти і науки України Оксен Лісовий віддав заявляв, що формуватиме в Україні нову культуру доброчесності.