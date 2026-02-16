"Це було принциповим": міністр освіти розповів про плагіат у своїй дисертації
Очільник МОН Оксен Лісовий прокоментував історію з плагіатом у своїй дисертації. Ця тема "тягнеться" ще від часу його призначення на посаду – близько трьох років.
Лісовий навіть відмовився від наукового ступеня. Деталі міністр освіти і науки України Оксен Лісовий розповів в інтерв'ю "Рандеву з Яніною Соколовою".
Що каже Лісовий?
Міністр заявив, що свого часу була своєрідна академічна культура.
Коли я побачив, що в мене є хоч щось, що може так розцінюватися – я відмовився від ступеня. На моїй дисертації не базувалися якісь важливі дослідження надалі, які мали б наслідки, що у мене щось там некоректно, і це має наслідки для дослідників. Тому що це не природничі науки, не медицина тощо,
– зазначив він.
І додав, що відмовився від дисертації, тому що це для нього було принциповим.
Є Національне агентство забезпечення якості освіти. У них є функція – перевірка на плагіат. Є процедура. По цій процедурі всі звинувачення у плагіаті проходять, і далі залежить від того, чи доведений цей факт, чи не доведений – ухвалюється рішення, позбавляються люди ступеня і так далі,
– додав міністр.
На запитання: "Чи ваша робота була плагіатом?", міністр заявив, що відмовився від дисертації. І додав, що у його роботі був збіг.
Природа цих збігів, чому вони там виникли, яка була культура в той час – це інше питання. Я не хочу дискутувати і не хочу судитися з цього приводу. Якщо є збіги – я забрав цей статус. Хоча ця дисертація була для мене важлива, тому що тема, якою я займався, вона мене цікавила, вона близька мені і я використовую ті знання, які я здобув в процесі, досі. Тому що це було якраз питання соціокультурної самоідентифікації,
– зазначив посадовець.
Що відомо про звинувачення Лісового у плагіаті?
- Очільника МОН Оксена Лісового через нетривалий час після призначення на посаду у березні 2023 року звинуватили у плагіаті в дисертації.
- Лісовий віддав свою дисертацію на перевірку і заявив, що формуватиме в Україні нову культуру доброчесності. Згодом перевірку дисертації міністра призупинили, бо він відмовився від наукового ступеня.
- За час головування у МОН Лісового в Україні стало можливим відмовитися від чинного вченого звання добровільно.
- У НАЗЯВО повідомили, що жодного науковця в Україні у 2024 році не позбавили наукового ступеня після підозри у плагіаті в дисертації.
- Президент України Володимир Зеленський недавно підписав проєкт Закону про академічну доброчесність. Документ визначає види порушень та покарання за недотримання академічної доброчесності.