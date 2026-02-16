"Це було принциповим": міністр освіти розповів про плагіат у своїй дисертації

Очільник МОН Оксен Лісовий прокоментував історію з плагіатом у своїй дисертації. Ця тема "тягнеться" ще від часу його призначення на посаду – близько трьох років.

Лісовий навіть відмовився від наукового ступеня. Деталі міністр освіти і науки України Оксен Лісовий розповів в інтерв'ю "Рандеву з Яніною Соколовою".

Дивіться також Відповідальність буде: в Україні мають намір карати за академічний плагіат

Що каже Лісовий?

Міністр заявив, що свого часу була своєрідна академічна культура.

Коли я побачив, що в мене є хоч щось, що може так розцінюватися – я відмовився від ступеня. На моїй дисертації не базувалися якісь важливі дослідження надалі, які мали б наслідки, що у мене щось там некоректно, і це має наслідки для дослідників. Тому що це не природничі науки, не медицина тощо,

– зазначив він.

І додав, що відмовився від дисертації, тому що це для нього було принциповим.

Є Національне агентство забезпечення якості освіти. У них є функція – перевірка на плагіат. Є процедура. По цій процедурі всі звинувачення у плагіаті проходять, і далі залежить від того, чи доведений цей факт, чи не доведений – ухвалюється рішення, позбавляються люди ступеня і так далі,

– додав міністр.

На запитання: "Чи ваша робота була плагіатом?", міністр заявив, що відмовився від дисертації. І додав, що у його роботі був збіг.

Природа цих збігів, чому вони там виникли, яка була культура в той час – це інше питання. Я не хочу дискутувати і не хочу судитися з цього приводу. Якщо є збіги – я забрав цей статус. Хоча ця дисертація була для мене важлива, тому що тема, якою я займався, вона мене цікавила, вона близька мені і я використовую ті знання, які я здобув в процесі, досі. Тому що це було якраз питання соціокультурної самоідентифікації,

– зазначив посадовець.

Дивіться також Президент підписав закон про академічну доброчесність: кого позбавлять наукового звання

Що відомо про звинувачення Лісового у плагіаті?