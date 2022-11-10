Плакали – у катакомбах та далеких світах: як українці писали радіодиктант – 2022

Авторка цьогорічного радіодиктанту Ірина Цілик зізналася, що отримує безкінечну хвилю відгуків після того, як радіодиктант завершився.

Слова таки мають велику силу. Дивилася, як люди в різних куточках України, в катакомбах, аудиторіях, бібліотеках, а також далеких світах інших країн пишуть hадіодиктант, і плакала весь час…

– зізналася Цілик.

Акторка Римма Зюбіна наголосила, що українці обов'язково переможуть.

Твій дім Я точно знаю –він вистоїть. Це про нашу Країну! Ми Переможемо!

–наголосила Зюбіна.

Дивіться відеотрансляцію радіодиктанту – 2022

Скільки тривав радіодиктант 2022

Радіодиктант розпочався 9 листопада об 11 годині за київським часом. Завершиться о 12 – й годині. Проєкт тривав годину. Сам диктант – приблизно 20 хвилин. 20 хвилин до і 20 хвилин опісля цікаві гості розповідали свої враження з різних точок України та світу.

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Як і куди відправити радіодиктант на перевірку

Виконавча продюсерка Українського радіо також наголосила: головне – сфотографувати і відправити радіодиктант до 11 години 10 листопада. Можна:

надіслати паперового листа варто за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001;

сфотографувати / відсканувати написаний текст (у форматі .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) та надіслати на адресу rd@suspilne.media або через електронну форму для отримання робіт. Її оприлюднять на сайті ukr.radio 9 листопада.

На переможців, до слова, чекають призи. Це будуть подарунки від партнерів. Переважно книжки. Але не тільки.

До середини грудня організатори мають оголосити переможців.