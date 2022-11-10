Плакали – у катакомбах та далеких світах: як українці писали радіодиктант – 2022
9 листопада, у День української писемності та мови, українці по всьому світові писали 22 – й Радіодиктант національної єдності. Цього року текст мав назву "Твій дім".
Авторкою стала письменниця та режисерка Ірина Цілик. Читала текст акторка театру та кіно, Герой України Ада Роговцева. Як писали радіодиктант – 2022 українці, читайте у матеріалі 24 каналу.
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Як писали радіодиктант українці
Цього року українці писали радіодиктант національної єдності в умовах широкомасштабної війни: військові – на фронті, жителі міст, які потрапили під російські обстріли, – в укриттях, біженці – за кордоном.
Організатори радіодиктанту наголосили: багато з тих, хто писали цей диктант, не стримували сліз.
"Слова мають велику силу"
Авторка цьогорічного радіодиктанту Ірина Цілик зізналася, що отримує безкінечну хвилю відгуків після того, як радіодиктант завершився.
Слова таки мають велику силу. Дивилася, як люди в різних куточках України, в катакомбах, аудиторіях, бібліотеках, а також далеких світах інших країн пишуть hадіодиктант, і плакала весь час…
– зізналася Цілик.