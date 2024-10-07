Плани вже і на 2025 рік: на Запоріжжі збудують ще одну підземну школу
Джерело:Іван Федоров
У Запорізькій області збудуть вже 8-му підземну школу. На це уряд України виділив майже 17 мільйонів гривень.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у фейсбуці. Будівництво планують у Михайлівській громаді.
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На Запоріжжі спорудять ще одну підземну школу
Старт робіт із будівництва школи стартує вже найближчими днями.
Вона розрахована на 200 людей у дві зміни,
– уточнив посадовець.
Федоров також повідомив, що 7 підземних навчальних просторів вже будують: як у Запоріжжі, так і в інших громадах області.
Двері першої запорізької "підземної школи" плануємо відчинити цієї осені,
– уточнив він.
Основні роботи зі спорудження 8 просторів завершать цього року, пообіцяв посадовець. У них зможуть навчатися офлайн у дві зміни понад 6 тисяч дітей.
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Які плани щодо будівництва підземних шкіл на наступний рік
На будівництві цих шкіл у Запорізькій області не планують зупинятися.
У 2025-му – не менш амбітні плани: ще 5 підземних навчальних просторів для понад 4 тисяч учнів. По трьох з них триває тендер, а по двох – розробляємо проєктну документацію,
– розповів очільник Запорізької ОВА.
І резюмував: мета незмінна – дати можливість для 60 тисяч дітей Запорізької області навчатися у безпечних і комфортних умовах. Для цього створюють екосистему "Безпечна освіта офлайн".