Плани вже і на 2025 рік: на Запоріжжі збудують ще одну підземну школу

У Запорізькій області збудуть вже 8-му підземну школу. На це уряд України виділив майже 17 мільйонів гривень.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у фейсбуці. Будівництво планують у Михайлівській громаді.

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На Запоріжжі спорудять ще одну підземну школу

Старт робіт із будівництва школи стартує вже найближчими днями.

Вона розрахована на 200 людей у дві зміни,

– уточнив посадовець.

Федоров також повідомив, що 7 підземних навчальних просторів вже будують: як у Запоріжжі, так і в інших громадах області.

Двері першої запорізької "підземної школи" плануємо відчинити цієї осені,

– уточнив він.

Основні роботи зі спорудження 8 просторів завершать цього року, пообіцяв посадовець. У них зможуть навчатися офлайн у дві зміни понад 6 тисяч дітей.

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Які плани щодо будівництва підземних шкіл на наступний рік

На будівництві цих шкіл у Запорізькій області не планують зупинятися.

У 2025-му – не менш амбітні плани: ще 5 підземних навчальних просторів для понад 4 тисяч учнів. По трьох з них триває тендер, а по двох – розробляємо проєктну документацію,

– розповів очільник Запорізької ОВА.

І резюмував: мета незмінна – дати можливість для 60 тисяч дітей Запорізької області навчатися у безпечних і комфортних умовах. Для цього створюють екосистему "Безпечна освіта офлайн".