Більше ніж торік: скільки заяв подали вступники із ТОТ до українських вишів
Цьогорічна вступна кампанія до вишів нашої держави триває. Зараз абітурієнти активно подають заяви на вступ.
Виші загалом вже отримали понад 800 тисяч таких заяв. Про це інформує Міністерство освіти і науки України.
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Станом на 28 липня за квотою-2 виші отримали 26 744 заяви від 7 156 вступників.
Квота-2 – це окремо зарезервовані бюджетні місця для вступників, місце проживання яких зареєстроване або задеклароване на тимчасово окупованих територіях чи територіях активних бойових дій. Такі вступники беруть участь в окремому конкурсі і змагаються за бюджетні місця в межах своєї квоти.
Це достатньо багато – більше ніж торік. Це говорить про те, що правила прийому, які щороку затверджуються Міністерством освіти і науки, весь час вдосконалюються і дають більший доступ до здобуття вищої освіти,
– заявила заступниця гендиректора Директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН України Алла Рибалко під час пресконференції, повідомляє Укрінформ.
І додала, що для переміщених університетів та закладів вищої освіти у прифронтових областях розмір квоти-2 сягає 40%.
Цікаво Ці українські виші отримали найбільше заяв від вступників.
Що потрібно врахувати абітурієнтам
Подання заяв на бакалаврат і медичну магістратуру цьогоріч триватиме до 18:00 1 серпня 2026 року.
Не пізніше ніж 6 серпня вступники побачать рекомендації до зарахування на бюджет у своїх електронних кабінетах. Після отримання рекомендації потрібно до 18:00 11 серпня підтвердити вибір місця навчання та виконати вимоги закладу освіти. Зарахування на бюджет відбудеться не пізніше 13 серпня,
– нагадують у МОН.
Учасники додаткової сесії НМТ мають такі самі права на вступ, як і учасники основної. Результати додаткової сесії вже є в персональних кабінетах, тож вступники мають час подати заяви до завершення основного періоду.
Перед поданням першої заяви вступникам, які мають право на спеціальні умови участі у вступній кампанії, потрібно переконатися, що відповідну категорію внесено до ЄДЕБО.
Що відомо про подання заяв на вступ до вишів
- 19 липня стартував основний етап вступної кампанії 2026 року – подання заяв. Для всіх категорій абітурієнтів триватиме до 1 серпня. Протягом цього періоду вступники можуть подати до 5 заяв на бюджет.
- На контрактну форму навчання також можна подати до 5 заяв.
- Кожній заяві і на бюджет, і на контракт вступник має надати пріоритетність. Пріоритетність – це черговість заяв, за якою визначається черговість розгляду заяви при вступі.
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