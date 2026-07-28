Виші загалом вже отримали понад 800 тисяч таких заяв. Про це інформує Міністерство освіти і науки України.

Як вступає молодь із тимчасово окупованих територій

Станом на 28 липня за квотою-2 виші отримали 26 744 заяви від 7 156 вступників.

Квота-2 – це окремо зарезервовані бюджетні місця для вступників, місце проживання яких зареєстроване або задеклароване на тимчасово окупованих територіях чи територіях активних бойових дій. Такі вступники беруть участь в окремому конкурсі і змагаються за бюджетні місця в межах своєї квоти.

Це достатньо багато – більше ніж торік. Це говорить про те, що правила прийому, які щороку затверджуються Міністерством освіти і науки, весь час вдосконалюються і дають більший доступ до здобуття вищої освіти,

– заявила заступниця гендиректора Директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН України Алла Рибалко під час пресконференції, повідомляє Укрінформ.

І додала, що для переміщених університетів та закладів вищої освіти у прифронтових областях розмір квоти-2 сягає 40%.

Цікаво Ці українські виші отримали найбільше заяв від вступників.

Що потрібно врахувати абітурієнтам

Подання заяв на бакалаврат і медичну магістратуру цьогоріч триватиме до 18:00 1 серпня 2026 року.

Не пізніше ніж 6 серпня вступники побачать рекомендації до зарахування на бюджет у своїх електронних кабінетах. Після отримання рекомендації потрібно до 18:00 11 серпня підтвердити вибір місця навчання та виконати вимоги закладу освіти. Зарахування на бюджет відбудеться не пізніше 13 серпня,

– нагадують у МОН.

Учасники додаткової сесії НМТ мають такі самі права на вступ, як і учасники основної. Результати додаткової сесії вже є в персональних кабінетах, тож вступники мають час подати заяви до завершення основного періоду.

Перед поданням першої заяви вступникам, які мають право на спеціальні умови участі у вступній кампанії, потрібно переконатися, що відповідну категорію внесено до ЄДЕБО.

Що відомо про подання заяв на вступ до вишів

19 липня стартував основний етап вступної кампанії 2026 року – подання заяв. Для всіх категорій абітурієнтів триватиме до 1 серпня. Протягом цього періоду вступники можуть подати до 5 заяв на бюджет.

На контрактну форму навчання також можна подати до 5 заяв.

Кожній заяві і на бюджет, і на контракт вступник має надати пріоритетність. Пріоритетність – це черговість заяв, за якою визначається черговість розгляду заяви при вступі.

Раніше ми розповідали, де шукати рейтинговий список вступників до вишів у 2026 році.