Про це інформує Оsvita.ua. Це онлайн-платформа для інформування вступників, їхніх батьків, освітніх експертів та інших про перебіг вступної кампанії.
Де шукати рейтинговий список вступників
Рейтингові списки абітурієнтів публікуватимуть за кожною спеціальністю окремо у період подання заяв про вступ до вишів та зарахування вступників на навчання. Тобто з 19 липня до 1 серпня.
У рейтингових списках зазначатимуть конкурсні бали, результати вступних іспитів та сертифікатів НМТ, іншу інформацію, потрібну для повного інформування зацікавлених осіб про перебіг вступної кампанії.
Інформація, що розміщена на сайті інформаційної системи, отримана з Єдиної державної бази з питань освіти на підставі укладених договорів із Державним підприємством "Інфоресурс". Оновлюється щодоби.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
Також на сайті розміщена інформація про всі коледжі та виші нашої держави, які здійснюють прийом абітурієнтів на навчання для здобуття ступеня фахового молодшого бакалавра, бакалавра та магістра.
Щодо кожного закладу освіти є інформація про спеціальності та освітні програми, на яких готують фахівців, контактна інформація, вартість навчання тощо.
Окрім того, вступники можуть ознайомитись з прохідними балами на бюджет та контракт за минулі роки. Це дасть можливість зорієнтуватись щодо шансів на вступ.
Коли подавати заяви на вступ до вишів
- 19 липня стартував основний етап вступної кампанії 2026 року. Абітурієнти вже можуть подавати заяви на вступ для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань).
- Подання заяв для всіх категорій абітурієнтів триватиме до 1 серпня. Протягом цього періоду вступники можуть подати до 5 заяв на бюджет.
На контрактну форму навчання також можна подати до 5 заяв.
Кожній заяві і на бюджет, і на контракт вступник має надати пріоритетність. Пріоритетність – це черговість заяв, за якою визначається черговість розгляду заяви при вступі.