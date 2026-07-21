Про це інформує Оsvita.ua. Це онлайн-платформа для інформування вступників, їхніх батьків, освітніх експертів та інших про перебіг вступної кампанії.

Де шукати рейтинговий список вступників

Рейтингові списки абітурієнтів публікуватимуть за кожною спеціальністю окремо у період подання заяв про вступ до вишів та зарахування вступників на навчання. Тобто з 19 липня до 1 серпня.

У рейтингових списках зазначатимуть конкурсні бали, результати вступних іспитів та сертифікатів НМТ, іншу інформацію, потрібну для повного інформування зацікавлених осіб про перебіг вступної кампанії.

Інформація, що розміщена на сайті інформаційної системи, отримана з Єдиної державної бази з питань освіти на підставі укладених договорів із Державним підприємством "Інфоресурс". Оновлюється щодоби.

Також на сайті розміщена інформація про всі коледжі та виші нашої держави, які здійснюють прийом абітурієнтів на навчання для здобуття ступеня фахового молодшого бакалавра, бакалавра та магістра.

Щодо кожного закладу освіти є інформація про спеціальності та освітні програми, на яких готують фахівців, контактна інформація, вартість навчання тощо.

Окрім того, вступники можуть ознайомитись з прохідними балами на бюджет та контракт за минулі роки. Це дасть можливість зорієнтуватись щодо шансів на вступ.

Коли подавати заяви на вступ до вишів