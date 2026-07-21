Об этом сообщает Osvita.ua. Это онлайн-платформа, предназначенная для информирования абитуриентов, их родителей, экспертов в области образования и других лиц о ходе приемной кампании.

Где найти рейтинговый список абитуриентов

Рейтинговые списки абитуриентов будут публиковаться по каждой специальности отдельно в период подачи заявлений о поступлении в вузы и зачисления абитуриентов на обучение. То есть с 19 июля по 1 августа.

В рейтинговых списках будут указываться конкурсные баллы, результаты вступительных экзаменов и сертификатов НМТ, а также другая информация, необходимая для полного информирования заинтересованных лиц о ходе вступительной кампании.

Информация, размещенная на сайте информационной системы, получена из Единой государственной базы по вопросам образования на основании заключенных договоров с Государственным предприятием "Инфоресурс". Обновляется ежесуточно.

Также на сайте размещена информация обо всех колледжах и вузах нашей страны, осуществляющих прием абитуриентов на обучение для получения степени младшего бакалавра, бакалавра и магистра.

Что касается каждого учебного заведения, то там имеется информация о специальностях и образовательных программах, по которым готовят специалистов, контактная информация, стоимость обучения и т. д.

Кроме того, абитуриенты могут ознакомиться с проходными баллами на бюджет и контракт за прошлые годы. Это позволит сориентироваться в отношении шансов на поступление.

Когда подавать заявления на поступление в вузы