"Природа впічітляє": як правильно українською розповісти про похід у гори

В Україні поступово вщухає спека, тож краяни, які полюбляють мандрівки, можуть сміливо планувати похід у гори. Навіть попри те, що окремі популярні вершини тепер закриті для відвідування.

При цьому варто остерігатися травм – як фізичних, так і мовних. Тож Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" підкаже, як правильно про свій похід та його підготовку розповісти українською.

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Як правильно розповісти українською про похід у гори

У сімдесят восьмій добірці підкажемо, як правильно українською розповісти про ваші враження від мандрівки українськими Карпатами, аби не зіпсувати мовлення суржиком.

уровень – рівень;

сложность – складність;

впічітлєнія – враження;

безопасность – безпека;

Так, перед початком походу у гори варто врахувати важливі моменти запланованої подорожі. Зокрема, перевірити рівень складності мандрівки горами. І не забувайте про правила безпеки, аби не зіпсувати враження від походу.

ожидати – очікувати;

условія – умови;

Також перевірте напередодні, які погодні умови вас очікують у поході.

ожог – опік

мнітєльний – мінливий;

получити – отримати;

защита – захист;

Зокрема, подбайте про захист від сонця, аби не отримати сонячні опіки. А також – від дощу, адже погода у горах може бути доволі мінлива.

нужниє – необхідні;

їда – їжа;

лікарство – ліки;

бутилка – пляшка;

очкі – окуляри;

Подбайте також про те, аби усі необхідні речі, зокрема ліки, пляшка води та їжа були у вашому рюкзаку. Останні життєво важливі на вашій путі у гори.

рюкзак (запоз. з німец.) і наплічник;

путь (жін.)

В українській мові – на відміну від російської – слово "путь" – жіночого роду, а не чоловічого.

Для дводенного походу варто подбати і про намет та килимок, аби створити необхідний комфорт.

палатка і намет;

коврік – килимок;

Цікавої, безпечної та захопливої вам мандрівки!