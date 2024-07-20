"Природа впічітляє": як правильно українською розповісти про похід у гори

20 липня 2024, 13:30
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В Україні поступово вщухає спека, тож краяни, які полюбляють мандрівки, можуть сміливо планувати похід у гори. Навіть попри те, що окремі популярні вершини тепер закриті для відвідування.

При цьому варто остерігатися травм – як фізичних, так і мовних. Тож Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" підкаже, як правильно про свій похід та його підготовку розповісти українською. 

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Як правильно розповісти українською про похід у гори 

У сімдесят восьмій добірці підкажемо, як правильно українською розповісти про ваші враження від мандрівки українськими Карпатами, аби не зіпсувати мовлення суржиком.  

  • уровень – рівень;
  • сложность – складність;
  • впічітлєнія – враження;
  • безопасность – безпека; 

Так, перед початком походу у гори варто врахувати важливі моменти запланованої подорожі. Зокрема, перевірити рівень складності мандрівки горами. І не забувайте про правила безпеки, аби не зіпсувати враження від походу.

  • ожидати – очікувати;
  • условія – умови;

Також перевірте напередодні, які погодні умови вас очікують у поході. 

  • ожог – опік
  • мнітєльний – мінливий;
  • получити – отримати;
  • защита – захист;

Зокрема, подбайте про захист від сонця, аби не отримати сонячні опіки. А також – від дощу, адже погода у горах може бути доволі мінлива.

  • нужниє – необхідні;
  • їда – їжа;
  • лікарство – ліки;
  • бутилка – пляшка;
  • очкі – окуляри;

Подбайте також про те, аби усі необхідні речі, зокрема ліки, пляшка води та їжа були у вашому рюкзаку. Останні життєво важливі на вашій путі у гори. 

  • рюкзак (запоз. з німец.) і наплічник;
  • путь (жін.)
Зверніть увагу! В українській мові – на відміну від російської – слово "путь" – жіночого роду, а не чоловічого.

Для дводенного походу варто подбати і про намет та килимок, аби створити необхідний комфорт.

  • палатка і намет;
  • коврік – килимок;

Цікавої, безпечної та захопливої вам мандрівки!

Автор: Марія Волошин