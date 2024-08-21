Інспектори Служби освітньої безпеки почали працювати у школах 20 регіонів

Цього тижня у 20 регіонах України розпочали роботу інспектори Служби освітньої безпеки. Вони є вже у 763 школах.

До завершення 2024 року інспектори Служби освітньої безпеки працюватимуть вже у близько 2000 шкіл. Зараз триває спеціалізоване навчання новобранців.

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У школах працюватимуть інспектори

Очільник МВС Ігор Клименко розповів, що відомство поступово запроваджує нові технічні заходи та оновлює маршрути патрулювання, щоб вони пролягали максимально наближено до навчальних закладів. Також організовують супроводження шкільних автобусів.

Крім того, з дітьми продовжують працювати ювенальні поліцейські, шкільні офіцери поліції та офіцери громади.

Наша мета – щоб кожен учасник освітнього процесу почувався захищеним!

– наголосив глава МВС.

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Які функції виконуватимуть

Офіцери Служби освітньої безпеки виконуватимуть три основні функції: