Польську мову можуть включити до переліку предметів українського ЗНО

Польську мову можуть включити до переліку предметів, з яких випускники складатимуть ЗНО. Таку можливість розглядає український уряд.

Це питання обговорили під час наради віцепрем'єр-міністра Ірини Верещук з представниками Міносвіти й Українського центру оцінювання якості освіти. Також мовилось про можливості отримання освіти українцями в Польщі й поляками в Україні.

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Польську мову можуть включити до переліку предметів ЗНО

Верещук уточнила, що під час наради обговорювали необхідність освітньої взаємодії України та європейських держав. Передусім Польщі. Відтак передбачили можливість включення польської мови до переліку навчальних предметів ЗНО.

За словами посадовиці, об'єднання з поляками – запорука сталого розвитку та безпеки. А освіта і мова – це головні інструменти, з яких починається таке об'єднання.

Маємо переходити до конкретних дій, щоб інтегруватися у європейський простір. Перший крок – вивчення мов країн-сусідів. І цей крок має бути обопільним: поляки готові включити українську мову як іноземну до переліку навчальних предметів. В той же час українська сторона має розробити стратегію складання іспитів з польської мови,

– акцентувала Верещук.

І додала, що якщо для цього потрібно вносити зміни до законодавства, необхідно розпочинати цей процес вже сьогодні.

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Як повідомили в Мінреінтеграції, на сьогодні для поляків в МОН України опрацьовують алгоритм зарахування результатів матури (випускних іспитів) при вступі до українських навчальних закладів.

Також у Польщі визнають українські атестати про закінчення 9 класу. Результати ЗНО теж зараховують для вступу у польські виші.

Верещук при цьому заявила, що Україна відкрита до співпраці з Польщею, аби забезпечити доступ нашої молоді до якісної європейської освіти.

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