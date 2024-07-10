Скільки учнів і де в Україні здобуває освіту польською та німецькою мовами

В Україні є 197 шкіл з мовою нацменшин у викладанні. Також є окремі класи з іноземними мовами викладання в україномовних школах.

Такі дані надали в Інституті освітньої аналітики при МОН України. Загалом у нашій державі наразі працює 12 тисяч 352 школи.

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Де школярі навчаються польською мовою

3 польськомовні школи (699 учнів) розташовані у Львівській області. Ще 275 учнів навчаються у польськомовних класах на Хмельниччині та Львівщині.

Як самостійний предмет польську мову у школах України вивчають 97 тисяч 227 учнів, зокрема 86 тисяч 420 учнів – як другу іноземну мову. А факультативно польську вивчають 9 тисяч 33 учні.

Де в Україні триває навчання німецькою

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1 німецькомовна школа на 50 учнів (10 класів) розташована у Києві. Загалом німецька мова у школах України друга за поширеністю після англійської: як самостійний предмет її вивчають 543 тисяч 755 учнів, зокрема 436 тисяч 406 учні – як другу іноземну мову.

Факультативно її вивчають 8 тисяч 170 учнів.